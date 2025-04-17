網球》斯圖加特「姊妹內戰」勝出 天才少女安德烈耶娃坦承難專心

俄國天才少女安德烈耶娃。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕斯圖加特女網賽贏得「姊妹內戰」，但俄國天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva）坦承，臨場面對姊姊艾莉卡（Erika Andreeva）其實很難專心。

這項德國進行的WTA500等級室內紅土職業賽事，第6種子安德烈耶娃首輪6：2 、1：0領先會外賽殺入的艾莉卡時，20歲的姊姊因為膝傷被迫退賽，讓妹妹開胡晉級16強，「對我來說，75%到80%的精力都放在心理準備。」安德烈耶娃透露，除了關注自己，更要思考如何擊敗姊熟悉彼此的姊姊，思緒相當複雜，「她感覺好嗎？我不知道。我想知道她感覺如何？比賽結束後我們要做什麼？比賽會怎麼樣？所有的這些想法。」

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年僅17歲的安德烈耶娃，上月接連力退白俄羅斯球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）、波蘭第2種子史薇泰克（Iga Swiatek）等頂尖勁敵，贏得WTA千分等級印地安泉大賽冠軍，但隔網面對血濃於水的姊姊，反而壓力更大難以集中精神，「我不僅得專注於自己，還會關注她。這讓比賽更加困難，當我和她比賽時，幾乎不可能真正專心。」安德烈耶娃接下來將與同胞亞歷山德洛娃（ Ekaterina Alexandrova）爭奪8強門票。

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