桌球世界盃》關鍵分燈光突然亮起 林昀儒贏球變輸球大嘆：「什麼事都會遇到！」

林昀儒最後一局關鍵扣殺被大會燈光攪局，最後贏球變輸球。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕台灣一哥林昀儒昨晚在一場充滿爭議的比賽中以1:3敗給德國名將奧恰洛夫，無緣晉級澳門世界盃桌球賽男單16強，小林賽後也無奈的表示，「怎麼什麼事都會遇到!」

教練王翊澤表示，依照桌球規則，當比賽出現場外干擾時，主審裁定該分重打是正確的判決，但他不明白的是，為什麼燈光會在奧恰洛夫回球擦網時亮起來，是不是工作人員以為比賽已經結束，要趕著下班。

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時間回到昨晚，世界排名15的林昀儒在小組賽最後一役對決兩度奪下奧運男單銅牌的好友奧恰洛夫，小林

打完前3局雖然以12:14、11:8、10:12落後，但第4局小林只要拿下，總得分就能以1分之差險勝奧恰洛夫，搶下分組第一。

第4局戰況高潮迭起，林昀儒克服開局3:6落後，以10:9先聽牌，奧恰洛夫雖然化解兩個局點，一度以12:11反超，但小林頂住壓力，救回1個賽末點後再度取得13:12領先，但就在奧恰洛夫回了一個擦網高球，小林準備正手扣殺時，現場燈光突然閃了一下。

王翊澤表示，燈光亮起來時，完全看不到球，林昀儒扣殺完後第一時間也指向燈光，雖然從他的角度看來這球是出界，但從另一個角度的重播，又好像有擦邊。

奧恰洛夫也認為這球有擦邊，但小林在擊球時受到場外干擾，不管是否有進依照規則都應該重打。

王翊澤表示，這球對林昀儒來說是「贏了不算」，但對奧恰洛夫而言卻多了一次機會，雙方士氣此消彼長，小林當時已經放鬆下來，重打時節奏也不對，最終連丟3分，含恨出局。

昨晚比賽結束已經深夜11點多，王翊澤也陪著心情低落的林昀儒外出吃消夜，轉換一下心情。

王翊澤表示，「比賽輸贏都很正常，贏球固然開心，輸球也並非壞事，至少打出昀儒的一些問題，如果能好好總結，也是讓自己變得更強大的養分。」比賽絕非最後一球就能決定，「為什麼會打到這個局面，一定是前面有沒做好的地方。」

王翊澤說，林昀儒和奧恰洛夫交手很多次，彼此都太熟悉，賽前他們也針對奧恰洛夫容易出現失誤的球做準備，他也盛讚奧恰洛夫這場確實發揮出色，「該進的球都打進了，反拉也一球不丟，完全打出他想要打的球!」

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