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網球》若我是辛納將被禁賽20年！美國天后小威受訪語出驚人

2025/04/17 17:15

小威廉絲。（資料照，美聯社）小威廉絲。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年退休的傳奇名將小威廉絲（Serena Williams）語出驚人，直言若她過去若像當今義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）一樣未能通過藥檢，將被禁賽長達20年，甚至剝奪大滿貫冠軍頭銜。

辛納去年3月兩度藥檢陽性反應，世界運動禁藥管制組織（WADA）雖然對於獨立法院的無罪判決提出質疑，但今年2月雙方達成和解，同意辛納僅遭禁賽3個月。「我喜歡這傢伙，也熱愛這項運動。」對此小威接受《時代》雜誌採訪時表示，辛納在當今網壇非常重要，尤其後「三巨頭」時代男網亟需接班人，但職業生涯贏得23座大滿貫女單冠軍的美國天后也認為，同樣情況發生在自己身上，結局肯定大不同，「如果我那樣做了，會被禁賽20年。說實話，我那些大滿貫冠軍也會被取消。」

擁有澳洲、美國公開賽共3座大滿貫冠軍的辛納，禁賽將於5月4日結束，23歲的當今球王始終堅稱清白無辜，只是遭到團隊物理治療師按摩時不慎污染，這案件還引發各界質疑他享有「特殊待遇」的爭議。43歲已為人母的小威則強調，過往職業生涯嚴以律己，尤其對於吃進身體的東西格外小心，以免帶來麻煩。

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