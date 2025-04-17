晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

女足》足協要球員簽署零用金切結書爆爭議 國訓中心：用其他方式確認身分

2025/04/17 18:02

台灣女足。（資料照，足協提供）台灣女足。（資料照，足協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕女足工會昨日在社群媒體指控國訓中心在今年4月1日端出「身分切結同意書」，會後向部分選手暗示「不簽署就不能領取赴西班牙參賽津貼費用」，對此，國訓中心今發表聲明澄清，是因足球協會為釐清女足培訓隊多元不同身分者，以利其提供國訓中心發放零用金，而請選手簽署切結書，會改以其他方式確認身份。

女足工會指出，國訓中心持續拒絕女足工會參與座談會協助選手維護權益的狀況下，今年 4 月 1 日，足協再次於座談會中端出「身分切結同意書」，雖有提示非具強制性，卻未充分向選手說明簽署後將發生的權利義務影響，且又於會後向部分選手暗示「不簽署就不能領取赴西班牙參賽津貼費用」，要求選手配合簽署，之後也隨即向立法院進行陳情，並向國訓中心求證相關文件是否為國訓中心之要求，而國訓中心雖表示該文件並非其官方文書，但至今仍未對足協的具體作法提出任何制止或澄清。

對此，國訓中心也發表聲明澄清，為支持女足爭取參加世界盃資格，自2021年起協會透過立院吳思瑤等多位委員及足球專家等共同關心及爭取，獲教育部同意並由國訓中心專案支持女足國家隊長期培訓計畫，迄今國訓中心亦依相關計畫持續支持女足長期培訓，而針對近期協會為釐清女足培訓隊多元不同身分者（學生、在職者），以利其提供國訓中心發放零用金，而請選手簽署切結書，衍生工會質疑，實際切結書非屬國訓中心的要求，為避免爭議，國訓中心刻正輔導協會改以其他方式確認身分。

國訓中心指出，為化解類似爭議，並為積極協助我國女足因應國際奧會剛公布2028奧運女足增加參賽隊伍之備戰計畫，體育署已責請國訓中心成立專案合作支援平台，邀集體育署、協會、專家委員、總教練、女足工會及球員代表共同參與，未來將透過國訓中心定期召開對話平台，處理相關議題，工會的意見亦可以於平台充分溝通討論，以化解不必的爭議，並共同努力全力協助女足爭取2027世界盃及2028奧運參賽資格及參賽佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中