女足》足協要球員簽署零用金切結書爆爭議 國訓中心：用其他方式確認身分

台灣女足。（資料照，足協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕女足工會昨日在社群媒體指控國訓中心在今年4月1日端出「身分切結同意書」，會後向部分選手暗示「不簽署就不能領取赴西班牙參賽津貼費用」，對此，國訓中心今發表聲明澄清，是因足球協會為釐清女足培訓隊多元不同身分者，以利其提供國訓中心發放零用金，而請選手簽署切結書，會改以其他方式確認身份。

女足工會指出，國訓中心持續拒絕女足工會參與座談會協助選手維護權益的狀況下，今年 4 月 1 日，足協再次於座談會中端出「身分切結同意書」，雖有提示非具強制性，卻未充分向選手說明簽署後將發生的權利義務影響，且又於會後向部分選手暗示「不簽署就不能領取赴西班牙參賽津貼費用」，要求選手配合簽署，之後也隨即向立法院進行陳情，並向國訓中心求證相關文件是否為國訓中心之要求，而國訓中心雖表示該文件並非其官方文書，但至今仍未對足協的具體作法提出任何制止或澄清。

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對此，國訓中心也發表聲明澄清，為支持女足爭取參加世界盃資格，自2021年起協會透過立院吳思瑤等多位委員及足球專家等共同關心及爭取，獲教育部同意並由國訓中心專案支持女足國家隊長期培訓計畫，迄今國訓中心亦依相關計畫持續支持女足長期培訓，而針對近期協會為釐清女足培訓隊多元不同身分者（學生、在職者），以利其提供國訓中心發放零用金，而請選手簽署切結書，衍生工會質疑，實際切結書非屬國訓中心的要求，為避免爭議，國訓中心刻正輔導協會改以其他方式確認身分。

國訓中心指出，為化解類似爭議，並為積極協助我國女足因應國際奧會剛公布2028奧運女足增加參賽隊伍之備戰計畫，體育署已責請國訓中心成立專案合作支援平台，邀集體育署、協會、專家委員、總教練、女足工會及球員代表共同參與，未來將透過國訓中心定期召開對話平台，處理相關議題，工會的意見亦可以於平台充分溝通討論，以化解不必的爭議，並共同努力全力協助女足爭取2027世界盃及2028奧運參賽資格及參賽佳績。

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