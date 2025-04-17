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體育署》鼓勵企業聘用運動指導員 最高可申請經費達245萬元

2025/04/17 19:06

今年度「企業聘用運動指導員補助方案」已開放企業線上申請，歡迎企業加入推廣職工運動的行列，受理申請至今年9月14日截止，體育署全民運動組趙昌恕副組長（左2起）、洪志昌副署長、中華民國全國中小企業總會李瑜晴營運長、施誠科長。（記者盧養宣攝）今年度「企業聘用運動指導員補助方案」已開放企業線上申請，歡迎企業加入推廣職工運動的行列，受理申請至今年9月14日截止，體育署全民運動組趙昌恕副組長（左2起）、洪志昌副署長、中華民國全國中小企業總會李瑜晴營運長、施誠科長。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕為促進運動人才多元就業及鼓勵企業推廣職工運動，教育部體育署自107年起推動「企業聘用運動指導員」專案，鼓勵企業聘用運動指導員，補助企業辦理運動活動，以期提升職工運動風氣與職場活力，現已開放企業線上申請至9月14日截止。

體育署全民運動組趙昌恕副組長指出，，今年度「企業聘用運動指導員補助方案」現已開放企業線上申請，受理申請至114年9月14日截止。除了持續透過企業聘用運動指導員，補助企業辦理運動活動，更進一步提升整體補助額度，企業「新聘用」運動指導員，每名最多補助40萬元、以3人為限，若是續聘，每名最多補助15萬元，以3人為限，並是500人（含）以上的企業、取得國民體適能指導員證書，或辦理當年度企業運動賽，更適用加碼方案，最高可申請辦理職工運動活動經費達245萬元。

為推展整體企業運動風氣及促進企業交流，本專案今年度特別辦理「企業運動賽事」，為鼓勵企業搭配「企業運動賽事」，本專案也同步加碼新臺幣5萬元額度，相關賽事資訊與辦法將於「ｉ運動資訊平台」活動網頁公告，歡迎企業踴躍報名爭取榮譽。期待企業能藉由參加賽事誘因，鼓勵職工於平日培養體能，在賽事中以運動會友。

中華民國全國中小企業總會營運長李瑜晴提到，今年度選擇3x3籃球作為企業運動賽的運動項目，加碼補助最高為五萬元，接下來也會舉辦相關活動，邀請籃壇名人包括前女籃國手錢薇娟、亞運3x3籃球金牌好手林信寬等人出席。

體育署表示，除上述豐富資源外，更提供「科技體適能檢測」、「運動名人/大使講座」、「輔導諮詢服務」等免費獎勵措施，並開辦「運動指導員增能課程」，協助企業推廣職工運動並活化企業人才資源，歡迎有意申請的企業洽詢企業聘用運動指導員專案管理中心，善用「i運動資訊平台」線上求職求才媒合服務，串聯企業與體育運動專業人才。更多最新消息請上「ｉ運動資訊平台」活動網頁（https://isports.sa.gov.tw/apps/SGM/index.aspx）查詢，或來電專案管理中心（02-7737-8089）。

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