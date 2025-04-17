全中運開幕倒數開放候補進場 超強表演卡司+超大咖總統賴清德

韓國Super Junior厲旭將參加全中運開幕典禮表演。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025全國中等學校運動會開幕典禮（簡稱全中運），將於4月19日在台南盛大登場，總統賴清德出席之外，表演卡司包括韓國Super Junior厲旭、日本女團CUTIE STREET、GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹、全方位創作唱跳男團U:NUS等超強陣容。

全中運開幕典禮預計19日下午5時20分在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行，日前開放5570張免費門票索取，30分鐘內即被索取一空。

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市長黃偉哲邀請全國民眾參與盛會，特別請主辦單位為沒有索取到票券的民眾，在典禮會場旁的「室內外投打練習場」架設2台大螢幕直播，及現場候補取號排隊，讓沒有索到票的民眾，可以就近觀看直播，更有機會候補排隊進場，近距離觀看偶像團體演出。

南市體育局長陳良乾表示，預計當天下午3時開放抽取號碼牌，1人1張不得代抽，下午3時30分直播區開放入場觀看，下午4時30分直播開始，下午6時開放候補票入場（依開放人數叫號），預計晚上8時30分活動結束。

體育局提醒，參加開幕典禮人員均不得攜帶長寬30公分以上之背包、手提包、危險或滋（驚）擾物品，如棍棒、刀械、氣笛、擴音器、氣球、雨傘等進入會場；與活動節目無關之條幅、標語、傳單、喊話器、高功率雷射筆等，或有影響安全秩序之物品，以及涉及政治活動色彩之競選服裝、背心條幅、旗幟、標語、傳單等亦不得攜帶，以維會場活動莊嚴隆重。

體育局強調，這次入場皆為免費票券，販售黃牛票是違法行為，將嚴格查緝並祭出重罰，民眾若發現販售黃牛票，檢附相關事證至體育局檢舉黃牛專區（1999台南市民服務平台）舉報，一同守護大眾權益。

2025全中運開幕典禮流程表，將於4月19日在台南盛大登場。（南市體育局提供）

南市體育局公告全中運開幕典禮開放抽號碼牌候補入場。（南市體育局提供）

全中運開幕典禮場外直播區及入場候補抽號碼牌位置示意圖。（南市體育局提供）

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