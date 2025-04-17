晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運開幕倒數開放候補進場 超強表演卡司+超大咖總統賴清德

2025/04/17 20:14

韓國Super Junior厲旭將參加全中運開幕典禮表演。（南市體育局提供）韓國Super Junior厲旭將參加全中運開幕典禮表演。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025全國中等學校運動會開幕典禮（簡稱全中運），將於4月19日在台南盛大登場，總統賴清德出席之外，表演卡司包括韓國Super Junior厲旭、日本女團CUTIE STREET、GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹、全方位創作唱跳男團U:NUS等超強陣容。

全中運開幕典禮預計19日下午5時20分在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行，日前開放5570張免費門票索取，30分鐘內即被索取一空。

市長黃偉哲邀請全國民眾參與盛會，特別請主辦單位為沒有索取到票券的民眾，在典禮會場旁的「室內外投打練習場」架設2台大螢幕直播，及現場候補取號排隊，讓沒有索到票的民眾，可以就近觀看直播，更有機會候補排隊進場，近距離觀看偶像團體演出。

南市體育局長陳良乾表示，預計當天下午3時開放抽取號碼牌，1人1張不得代抽，下午3時30分直播區開放入場觀看，下午4時30分直播開始，下午6時開放候補票入場（依開放人數叫號），預計晚上8時30分活動結束。

體育局提醒，參加開幕典禮人員均不得攜帶長寬30公分以上之背包、手提包、危險或滋（驚）擾物品，如棍棒、刀械、氣笛、擴音器、氣球、雨傘等進入會場；與活動節目無關之條幅、標語、傳單、喊話器、高功率雷射筆等，或有影響安全秩序之物品，以及涉及政治活動色彩之競選服裝、背心條幅、旗幟、標語、傳單等亦不得攜帶，以維會場活動莊嚴隆重。

體育局強調，這次入場皆為免費票券，販售黃牛票是違法行為，將嚴格查緝並祭出重罰，民眾若發現販售黃牛票，檢附相關事證至體育局檢舉黃牛專區（1999台南市民服務平台）舉報，一同守護大眾權益。

2025全中運開幕典禮流程表，將於4月19日在台南盛大登場。（南市體育局提供）2025全中運開幕典禮流程表，將於4月19日在台南盛大登場。（南市體育局提供）

南市體育局公告全中運開幕典禮開放抽號碼牌候補入場。（南市體育局提供）南市體育局公告全中運開幕典禮開放抽號碼牌候補入場。（南市體育局提供）

全中運開幕典禮場外直播區及入場候補抽號碼牌位置示意圖。（南市體育局提供）全中運開幕典禮場外直播區及入場候補抽號碼牌位置示意圖。（南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中