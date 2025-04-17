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中職》富邦好慘⋯ 明對兄弟系列賽恐遇史上首見慘紀錄

2025/04/17 21:13

銳歐遇到亂流。（記者李惠洲攝）銳歐遇到亂流。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將今天開箱銳歐，投5局狂掉4分，終場以0：6輸給統一獅，狂吞客場開季8連敗，逼近隊史保有的開季作客10連敗的聯盟紀錄。

富邦明天將帶著客場開季8連敗作客台北大巨蛋，強碰衛冕軍中信兄弟，如果不幸被橫掃，將會打破聯盟紀錄。史上作客勝場最晚開張球隊正是富邦，在2017年前10戰作客全敗，第11場作客台南對統一獅隊才拿下客隊首勝。

今1局下，獅隊陳傑憲在2出局一壘有人擊出二壘滾地球，原本被判「4-6-3」的雙殺，後經重播輔助判決翻盤，意外開啟獅隊攻勢，潘傑楷和林培緯都敲安，送回先馳得點的第1分。

獅隊林培緯在3局下敲出本季首轟，進帳2分，林岱安再補上陽春彈，獅隊攻下3分大局。富邦洋投銳歐僅投5局就掉4分，吞下本季首敗。

7局下，獅隊開局連續3位打者上壘，林子豪代打敲安，又造成富邦右外野手周佳樂漏球失誤，獅隊攻下2分。

富邦今年超級「宅」，勝場全都從主場進帳，且從去年9月29日就不曾於客場拿下勝利，已跨季作客11連敗，繼2017年、2018-19年、2022年後，第4次作客至少10連敗的球隊。

銳歐。（記者李惠洲攝）銳歐。（記者李惠洲攝）

銳歐。（記者李惠洲攝）銳歐。（記者李惠洲攝）

林培緯開轟。（記者李惠洲攝）林培緯開轟。（記者李惠洲攝）

林岱安全壘打。（記者李惠洲攝）林岱安全壘打。（記者李惠洲攝）

林子豪。（記者李惠洲攝）林子豪。（記者李惠洲攝）

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