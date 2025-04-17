中職》富邦「戲劇性失誤」釀27上27下 布雷克有感而發！

布雷克獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅老牌洋投布雷克今獲得隊友4次雙殺守備助陣，生涯第2次繳出27上27下完封勝，史上第1人，而史上有3人次達成「27上27下」的完封，通通來自獅隊的洋投，另一人是瑞安，在2018年10月7日達成史上唯一1次的完全比賽。

布雷克在2、4、7局都各被敲1安，都能製造雙殺化解，最戲劇性的是9局上，布雷克開場投四壞，眼看即將破功，未料用指叉球三振池恩齊後，跑者王念好離壘過遠，御用捕手林岱安傳一壘抓到全場最巨大的出局數，最終投捕搭檔讓林岳谷敲再見飛球出局，共同站上MVP舞台。

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布雷克直言，6局就發現有機會「27上27下」，9局投出四壞時，原本以為會被換下場，但在投出三振找回安定感，「岱安真不簡單，那顆球能擋在前面，又能抓到那位跑者，我沒期待有這種結果，拿到雙殺後，第3個出局數就是命中注定。」

早在4年前的4月14日，布雷克就在台南對富邦演出「27上27下」完封勝，今暌違1464天再上演相同戲碼，布雷克笑說，第1次有總教練提醒他，這次是自己發覺，「身為投手，每個人都希望能投出27上27下的結果。」

布雷克從只有4隊的2020年，一路投到有6隊的時代，他說，樂見台灣棒球進步這麼多，有辦法支撐六隊的規模，不會說擴編就水準下降，加上國際賽表現出色，「台灣棒球目前正處在最高峰。」

布雷克獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

布雷克完封富邦悍將。（記者李惠洲攝）

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