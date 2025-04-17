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全中運射箭》地主金城國中女團奪金、混雙摘銅 鄭琹云都有份

2025/04/17 20:47

鄭琹云（左一）與隊友吳昀霈、何永然在全中運國女組團體賽奪金（教練陳能陞提供）鄭琹云（左一）與隊友吳昀霈、何永然在全中運國女組團體賽奪金（教練陳能陞提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕114學年度台南全中運射箭項目今點燃戰火，地主金城國中在女子反曲弓團體賽奪金，混合團體賽奪銅，其中鄭琹云一人就包辦兩面獎牌，明天她還要在個人賽力拚站上頒獎台。

鄭琹云與吳昀霈、何永然在女團金牌戰以5：4力退花蓮縣自強國中，助隊奪得自107學年度後的隊史首金，接著在混雙銅牌賽攜手黃昱喬以6：2擊敗新竹市富禮國中。

金城教練陳能陞說，真的開心作為地主能贏下暌違多年的金牌，他透露，其實女團決賽一度遇到發射逾時的狀況，最後靠著加射才驚險勝出，「感謝選手們都有頂住壓力，守下勝利。」

陳能陞也力讚國三主力鄭琹云，他指出，沉穩的個性正是她作為射箭選手的最大優勢，「她得失心不會太重，且很多10分箭都是由她射出，成功穩定軍心。」

因為動作不疾不徐，講話前先頓幾秒才出口，而被同學暱稱為「樹懶」的鄭琹云，上月才在全國青年盃都拿下個人賽銀牌，這次在國中生涯的最後一次全中運也希望能爭取佳績，明天在個人賽要力拚本屆個人第2金。

國男團體賽金牌由台北市北安國中拿下，中市四箴國中奪銀，明德高中國中部摘銅。至於混雙部分，花蓮縣自強國中摘金，台東縣東大體中鍍銀。

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