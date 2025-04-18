晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》對「海賊王」投出頭部近身球引爆板凳清空 羅培茲遭禁賽3場

2025/04/18 08:29

麥卡琴（左）差點被頭部觸身球後國民與海到兩隊板凳清空。（資料照，美聯社）麥卡琴（左）差點被頭部觸身球後國民與海到兩隊板凳清空。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜昨天以6：1擊敗國民，比賽途中出現板凳清空的大場面，因為國民牛棚投手羅培茲（Jorge López）先是投出觸身球後，接著對「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）投出頭部危險球，引爆雙方衝突，大聯盟官方今天公布懲處，羅培茲遭到禁賽3場。

衝突發生在7局下半，國民派出羅培茲中繼登板，但他先是連續被敲出2安後，因戴維斯（Henry Davis）的滾地球失掉1分，接著他在解決掉海伊斯（Ke'Bryan Hayes）後對明星打者雷諾斯（Bryan Reynalds）投出觸身球，並在對決麥卡琴時直接投出頭部近身球，隨後雙方板凳清空，羅培茲也被驅逐出場。克魯茲（Oneil Cruz）在該局敲出滿貫砲，助隊痛擊國民。

羅培茲賽後受訪表示，自己並不是故意的，對一切感到抱歉，「我不是有意投出那樣的球，自己整季都在努力調整投球機制找節奏。發生這樣的事真的讓人難過，我對此感到後悔。」

大聯盟官方今天宣布將羅培茲禁賽3場，本人已提出上訴，因此他仍能在與本週海盜系列賽的最後一場出賽，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）則是被禁賽1場。

國民牛棚投手羅培茲遭禁賽3場。（資料照，法新社）國民牛棚投手羅培茲遭禁賽3場。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中