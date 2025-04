MLB》對「海賊王」投出頭部近身球引爆板凳清空 羅培茲遭禁賽3場

麥卡琴(左)差點被頭部觸身球後國民與海到兩隊板凳清空。(資料照,美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜昨天以6:1擊敗國民,比賽途中出現板凳清空的大場面,因為國民牛棚投手羅培茲(Jorge López)先是投出觸身球後,接著對「海賊王」麥卡琴(Andrew McCutchen)投出頭部危險球,引爆雙方衝突,大聯盟官方今天公布懲處,羅培茲遭到禁賽3場。

衝突發生在7局下半,國民派出羅培茲中繼登板,但他先是連續被敲出2安後,因戴維斯(Henry Davis)的滾地球失掉1分,接著他在解決掉海伊斯(Ke'Bryan Hayes)後對明星打者雷諾斯(Bryan Reynalds)投出觸身球,並在對決麥卡琴時直接投出頭部近身球,隨後雙方板凳清空,羅培茲也被驅逐出場。克魯茲(Oneil Cruz)在該局敲出滿貫砲,助隊痛擊國民。

羅培茲賽後受訪表示,自己並不是故意的,對一切感到抱歉,「我不是有意投出那樣的球,自己整季都在努力調整投球機制找節奏。發生這樣的事真的讓人難過,我對此感到後悔。」

大聯盟官方今天宣布將羅培茲禁賽3場,本人已提出上訴,因此他仍能在與本週海盜系列賽的最後一場出賽,國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)則是被禁賽1場。

國民牛棚投手羅培茲遭禁賽3場。(資料照,法新社)

Jorge López has received a three-game suspension and a fine for intentionally throwing at Andrew McCutchen last nightpic.twitter.com/hxeUwgd8rX