MLB》對「海賊王」投出頭部近身球引爆板凳清空 羅培茲遭禁賽3場

麥卡琴（左）差點被頭部觸身球後國民與海到兩隊板凳清空。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜昨天以6：1擊敗國民，比賽途中出現板凳清空的大場面，因為國民牛棚投手羅培茲（Jorge López）先是投出觸身球後，接著對「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）投出頭部危險球，引爆雙方衝突，大聯盟官方今天公布懲處，羅培茲遭到禁賽3場。

衝突發生在7局下半，國民派出羅培茲中繼登板，但他先是連續被敲出2安後，因戴維斯（Henry Davis）的滾地球失掉1分，接著他在解決掉海伊斯（Ke'Bryan Hayes）後對明星打者雷諾斯（Bryan Reynalds）投出觸身球，並在對決麥卡琴時直接投出頭部近身球，隨後雙方板凳清空，羅培茲也被驅逐出場。克魯茲（Oneil Cruz）在該局敲出滿貫砲，助隊痛擊國民。

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羅培茲賽後受訪表示，自己並不是故意的，對一切感到抱歉，「我不是有意投出那樣的球，自己整季都在努力調整投球機制找節奏。發生這樣的事真的讓人難過，我對此感到後悔。」

大聯盟官方今天宣布將羅培茲禁賽3場，本人已提出上訴，因此他仍能在與本週海盜系列賽的最後一場出賽，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）則是被禁賽1場。

國民牛棚投手羅培茲遭禁賽3場。（資料照，法新社）

Jorge López has received a three-game suspension and a fine for intentionally throwing at Andrew McCutchen last nightpic.twitter.com/hxeUwgd8rX — B/R Walk-Off （@BRWalkoff） April 17, 2025

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