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MLB》獨居全壘打王！運動家23歲新星開季狂轟猛炸追平大聯盟紀錄

2025/04/18 09:06

運動家23歲新星索德斯東今天敲出本季第9轟，目前獨居大聯盟全壘打王。（法新社）運動家23歲新星索德斯東今天敲出本季第9轟，目前獨居大聯盟全壘打王。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家23歲新星索德斯東（Tyler Soderstrom）今天敲出本季第9轟，助隊在客場以8：0完封白襪。索德斯東目前以9轟獨居大聯盟全壘打王寶座。

身為左打的運動家一壘手索德斯東在7局上砲轟白襪27歲左投艾塞特（Brandon Eisert），2好3壞滿球數後狙擊一顆83.7英哩的紅中滑球，一棒掃向右外野大牆之外，形成一發陽春砲，本季第9轟出爐，超越水手捕手羅里（Cal Raleigh）暫居大聯盟全壘打王，同時也追平去年整季全壘打總和。索德斯東這一轟擊球初速達103.9英哩，飛行距離為374英呎，這也是他生涯首次對左投開轟。

索德斯東在開季前19場出賽就累積9轟，追平大聯盟23歲以下球員的最快紀錄，另外不把年紀列入計算的話，他是運動家隊史第5位達成這項壯舉的球員，僅次於2019年戴維斯（Khris Davis）和1958年瑟夫（Bob Cerv）的10轟。索德斯東本季目前繳出9轟、18打點，打擊率為0.233，OPS為0.744。

除了索德斯東開轟之外，運動家今天上演4轟煙火秀，巴特勒（Lawrence Butler）、布雷戴（JJ Bleday）和魯克（Brent Rooker）都有全壘打演出，其中當家強打魯克更繳出單場3安猛打賞，灌進2分打點，再加上29歲左投希爾斯（JP Sears）繳出6局無失分的優質好投，運動家終場以8：0完封白襪，3連戰橫掃對手，希爾斯收下本季第2勝。

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