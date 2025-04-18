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MLB》旅美代表作！菅野智之投出生涯最長7局失2分 優質好投壓制守護者奪第2勝

2025/04/18 09:45

菅野智之繳出旅美代表作，投出生涯最長7局失2分，優質好投壓制守護者奪第2勝。（美聯社）菅野智之繳出旅美代表作，投出生涯最長7局失2分，優質好投壓制守護者奪第2勝。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日籍強投菅野智之今天先發登板對戰守護者，繳出生涯代表作，投出7局失2分的優質好投，單場投球局數創旅美新高，金鶯靠著歐赫恩（Ryan O'Hearn）3局下的關鍵逆轉3分砲，終場以6：2擊敗守護者，菅野進帳本季第2勝。

金鶯明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）首局率先砲轟守護者26歲先發右投拜比（Tanner Bibee），助隊取得1分領先，菅野智之開局投得虎虎生風，投出6上6下，但在第3局出現亂流，被施尼曼（Daniel Schneemann）和黑吉斯（Austin Hedges）背靠背開轟失掉2分，所幸他及時回穩，但在第5局也出現麻煩，被敲2支安打，形成一二壘有人，但他順利解決史蒂芬‧關（Steven Kwan），力保不失分。第7局雖然有被敲出安打，不過菅野靠著雙殺打化解危機，並三振掉施尼曼結束自己的投球任務，以勝投候選人之姿退場。

菅野智之此役先發7局創旅美最佳紀錄，投了87球被敲5支安打，包括2轟失2分，另有3次三振，防禦率為3.43。

金鶯靠著歐赫恩3局下的中外野3分砲逆轉戰局，以4：2超前，耶斯塔德（Heston Kjerstad）第6局補上一發中右外野2分彈鎖定戰局，金鶯終場就以6：2擊敗守護者，收下2連勝。菅野智之也拿下本季第2勝，先發5.2局失6分的拜比則是苦吞第2敗。

菅野智之繳出旅美代表作，投出生涯最長7局失2分，優質好投壓制守護者奪第2勝。（法新社）菅野智之繳出旅美代表作，投出生涯最長7局失2分，優質好投壓制守護者奪第2勝。（法新社）

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