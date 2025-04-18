MLB》火燙卡仔連10場安打 單場3盜重現腿哥本色

卡洛爾今天單場上演3次盜壘，同時也將連續安打場次推進到10場。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天與馬林魚進行3連戰最終戰，此戰「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）全場5支1，跑出了3次盜壘，幫助球隊以6比4擊敗馬林魚，系列賽成功橫掃對手，而卡洛爾的連續安打場次也來到了10場。

卡洛爾首局就展現快腿本色，今天擔任開路先鋒首打席靠著不死三振上一壘，接著連盜兩個壘包到三壘，最後靠著帕多摩（Geraldo Perdomo）的高飛犧牲打，為球隊跑回第一分。

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四局上卡洛爾再度建功，二壘有人時擊出一壘安打，將隊友送回本壘得分，讓響尾蛇取得4比1領先，上壘後卡洛爾再度盜上二壘，並靠著帕多摩安打跑回本壘得分，該局結束響尾蛇把領先擴大到5比1。

總計今天卡洛爾5打數1安打帶有1打點，為球隊跑回1分，不過吞下3次三振。值得一提的是，賽前卡洛爾僅有1次盜壘成功，今天就上演了單場3盜，同時3次盜壘全都集中在前四局。

《Arizona Sports》統計指出，連續10場安打追平卡洛爾生涯第3長紀錄，過去最長紀錄為連續14場安打。

Corbin Carroll had just one stolen base all season entering today.



He has 3 steals through the first 4 innings! pic.twitter.com/ORNEuzXNqX — MLB （@MLB） April 17, 2025

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