MLB》火燙卡仔連10場安打 單場3盜重現腿哥本色

卡洛爾今天單場上演3次盜壘,同時也將連續安打場次推進到10場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇今天與馬林魚進行3連戰最終戰,此戰「卡仔」卡洛爾(Corbin Carroll)全場5支1,跑出了3次盜壘,幫助球隊以6比4擊敗馬林魚,系列賽成功橫掃對手,而卡洛爾的連續安打場次也來到了10場。

卡洛爾首局就展現快腿本色,今天擔任開路先鋒首打席靠著不死三振上一壘,接著連盜兩個壘包到三壘,最後靠著帕多摩(Geraldo Perdomo)的高飛犧牲打,為球隊跑回第一分。

四局上卡洛爾再度建功,二壘有人時擊出一壘安打,將隊友送回本壘得分,讓響尾蛇取得4比1領先,上壘後卡洛爾再度盜上二壘,並靠著帕多摩安打跑回本壘得分,該局結束響尾蛇把領先擴大到5比1。

總計今天卡洛爾5打數1安打帶有1打點,為球隊跑回1分,不過吞下3次三振。值得一提的是,賽前卡洛爾僅有1次盜壘成功,今天就上演了單場3盜,同時3次盜壘全都集中在前四局。

《Arizona Sports》統計指出,連續10場安打追平卡洛爾生涯第3長紀錄,過去最長紀錄為連續14場安打。

