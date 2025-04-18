MiLB》挑戰好球帶成功還霸氣甩棒 「台灣怪力男」李灝宇連6場敲安

Hao-Yu Lee loops a single into shallow right center. He’s been on base three times today, and has hits in six straight games. pic.twitter.com/G0KfI06OMF — Tigers ML Report （@tigersMLreport） April 18, 2025

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇打擊手感火燙，今天作客對上海盜3A的比賽再度敲安，連續6場比賽有安打，球隊以6：7一分惜敗。

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李灝宇此役擔任先發第3棒三壘手，首局首打席與海盜23歲右投哈靈頓（Thomas Harrington）纏鬥6球後，原本被判定遭到三振，但李灝宇很有自信地提出挑戰，並霸氣甩棒要走上一壘，結果挑戰成功，獲得四壞球保送。

李灝宇3局上第2打席靠著對手三壘手的失誤上壘，第5局從27歲左投投Drake Fellows手中敲出右外野安打，連續6場敲安，第6局擊出投手前滾地球遭刺殺，9局上最後打席遭到三振，無法幫助球隊建功。

李灝宇此役4打數敲出1安打，保送和三振各1次。李灝宇日前歷經連3戰無安打後，已經連續6場比賽都有安打演出，本季在3A打擊三圍為0.262 /.351/.385，攻擊指數0.818。

Hao-Yu Lee gets called out on strikes, but he confidently challenges （a challenge bat flip?） and he’s proven right. pic.twitter.com/8Kgxh4QjRH — Tigers ML Report （@tigersMLreport） April 17, 2025

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