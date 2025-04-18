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MLB》萊斯生涯首度4安猛打、賈吉雷射肩助殺 洋基逆轉擊敗光芒奪4連勝

2025/04/18 11:51

洋基擊敗光芒勇奪4連勝。（路透）洋基擊敗光芒勇奪4連勝。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒主場純品康納球場（Tropicana Field），去年遭颶風密爾頓（Hurricane Milton）重創，已經趕不上今年大聯盟開幕戰。光芒借用洋基位在佛州的史坦伯納球場（Steinbrenner Field），作為新賽季的臨時主場。洋基今天首度回到自家春訓基地出戰光芒，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）生涯首度單場繳出4安鐵支猛打秀，貢獻2分打點，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安進帳1打點，更上演雷射肩助殺，洋基終場以6：3逆轉光芒，近期拉出一波4連勝。

洋基隊今天回到熟悉的場地，在自家春訓基地卻身處客隊休息區，總教練布恩（Aaron Boone）坦言感覺有點奇怪。洋基首局靠著賈吉的適時安打先馳得點，他在1局下更大秀雷射肩，將光芒跑者阻殺在三壘之前，不過沃爾斯（Taylor Walls）在2局下滿壘擊出高飛犧牲打，幫助光芒扳平戰局。

卡米內洛（Junior Caminero）3局下敲出右外野2分砲，光芒取得3：1領先，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）5局上回敬陽春砲，將差距縮小至1分，貝林傑（Cody Bellinger）滿壘建功打回追平分。

洋基6局單局灌進3分超前，萊斯敲出帶有2分打點的左外野安打，助隊鎖定勝局，他此役5打數敲出4支安打，打擊率升至0.317。希爾（Tim Hill）、漢彌爾頓（Ian Hamilton）順利守成，明星終結者威廉斯（Devin Williams）關門成功守住勝利，勇奪本季第4場救援成功，洋基終場就以6：3擊敗光芒，賞給對手3連敗。希爾中繼2局無失分勇奪本季第2勝，光芒24歲右投布雷德利（Taj Bradley）先發5.1局失6分，苦吞本季首敗。

萊斯生涯首度繳出單場4安猛打賞。（美聯社）萊斯生涯首度繳出單場4安猛打賞。（美聯社）

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