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網球》世界40西班牙女將身心俱疲暫別網壇 艾卡拉茲給予暖心支持

2025/04/18 10:50

西班牙女將托摩。（資料照，歐新社）西班牙女將托摩。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕女單世界排名40的西班牙女將托摩（Sara Sorribes Tormo）在社群媒體宣告因為身心俱疲，將暫別網壇，不確定會不會復出，引起外界關注，而艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）得知消息後也給予暖心支持。

28歲的托摩曾拿過兩座WTA巡迴賽冠軍，打進法網女單16強，最高世界排名曾來到28名，且在去年的巴黎奧運拿到女雙銅牌。

只是長年征戰網球場，托摩的身心理受到影響，她在個人社群媒體發文透露自己的心境，「我想告訴大家，為了我的身心，我決定給自己一些時間，因為我在網球場上，其實已經痛苦煎熬好幾個月。」

托摩說，「你們在場外看到的那個開朗Sara，與我內心真實感受相去甚遠，我已經失去訓練和比賽的熱情，痛苦的時刻遠多於平靜時刻，而我過去其實是一位喜歡訓練和競爭的人。」她表示，現在需要停下來休息，「我不知道這是永久還是暫時，我希望能聽從身體的感受，做出與之相符的決定。」

艾卡拉茲談到自己西班牙同胞面臨的困境也給予關懷，他表示，現在社群影響群眾，也會常常被負面言論影響，加上網球又是一項高度需求的運動，根本沒時間停下來，他認為有時候真的需要知道自己身體需要什麼，「我希望她能找到答案，看到她再次綻放笑容，因為她是一名勇士。」

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