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中職》富邦下週回溫暖的新莊 3韓援合體中場演出首秀！

2025/04/18 11:08

李雅英、南珉貞、李珠珢27日三人合體帶來表演。（富邦悍將提供）李雅英、南珉貞、李珠珢27日三人合體帶來表演。（富邦悍將提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕在春光爛漫的週末展開冒險之旅，富邦悍將4月26日（六）與27日（日）於新莊棒球場盛大舉辦「春日探險」主題日，更有大來賓共襄盛舉，27日則以邀請OUTDOOR風格代表劉宇珊擔任開球嘉賓，為悍將開出當日的勝利好球。

活動兩日歡迎悍將家人一起來探險，賽前闖關活動關卡包括「探勘先遣隊」、「神準飛斧手」、「舞蝶採蜜趣」、「寶藏搜查員」與「昆蟲神捕手」等互動遊戲，主題闖關活動完成任兩項關卡即可獲得「勇氣勳章」乙枚，4月26日為「標語款」，27日為「簡約款」，每日數量有限、送完為止，歡迎大小朋友共襄盛舉。

春日探險27日邀請OUTDOOR風格代表、Popu Lady成員劉宇珊擔任開球嘉賓，自女團Popu Lady單飛不解散的劉宇珊，除了在演藝主持上持續發光發熱外，更是熱血的露營咖，每週都開著露營車勇闖各個私房景點。近年活躍於露營節目與YOUTUBE頻道《與珊同行》的她，將在球場分享私房景點與春日出遊趣事，並擔任開球嘉賓投出勝利好球，為悍將點燃勝利氣勢。

另外4月25日至27日悍將主場三連戰，是Fubon Angels成員李珠珢繼開幕系列戰後再度亮相，這回李珠珢不只要帶來精彩SOLO，還將與李雅英、南珉貞精心準備中場表演要獻給悍將家人們。26日李珠珢在悍將的獨秀登場，27日李雅英、南珉貞、李珠珢三人合體帶來表演，兩天在5局中場環形舞台有不同的演出，這是悍將韓援的第一次專屬中場表演，精彩的內容絕對是全場焦點，請大家拭目以待，更多活動資訊，將陸續於富邦悍將官方粉絲團公布。

李珠珢26日將帶來獨秀。（富邦悍將提供）李珠珢26日將帶來獨秀。（富邦悍將提供）

富邦悍將4月26日（六）與27日（日）於新莊棒球場盛大舉辦「春日探險」主題日，27日則以邀請OUTDOOR風格代表劉宇珊擔任開球嘉賓。（富邦悍將提供）富邦悍將4月26日（六）與27日（日）於新莊棒球場盛大舉辦「春日探險」主題日，27日則以邀請OUTDOOR風格代表劉宇珊擔任開球嘉賓。（富邦悍將提供）

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