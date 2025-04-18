NBA附加賽》最後2張季後賽門票獎落誰家？官網預測出爐

老鷹一哥T.楊恩。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕決定東、西部第8種子的附加賽最後一戰明天登場，官網分別看好老鷹與灰熊出線，收下最後一張季後賽門票。

例行賽以第8名作收的老鷹在附加賽首戰不敵魔術，無緣直接晉級，明將對決昨淘汰公牛的熱火，兩隊例行賽交手4次各拿2勝平分秋色，且勝利都是在自家主場拿下，讓明天握有主場優勢的老鷹稍微佔上風。

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官網特別點出，熱火在亞特蘭大的兩戰每百回合的得分為99.5分，回到邁阿密則是每百回合拿132.5分，外線命中率高達55%，撰文作家舒曼（John Schuhmann）認為，熱火明天或許不用複製相同火力才能贏球，但相較之下老鷹在進攻端有更多選擇，且前一場遭到全聯盟防守次佳的魔術限制後，此役進攻端有望稍微獲得解放。

西部方面，在附加賽首戰不敵勇士的灰熊明將交手獨行俠爭取最後一張門票，兩隊例行賽4次交手，灰熊以3勝佔上風，舒曼同樣看好第8名的灰熊能出線。

舒曼提到，灰熊本季場均在禁區比對手多得7.9分高居聯盟第2，獨行俠則是負分，不過在A.戴維斯（Anthony Davis）、華盛頓（P.J. Washington）等長人都能健康出賽下，狀況已與例行賽不同，想要限制灰熊在禁區得分，要從快攻防守做起，只是灰熊本季在轉換快攻上也表現出色，場均靠此拿下32.8分傲視聯盟。

舒曼直言，此役將會是場禁區肉搏戰，灰熊本季對戰勝率5成或5成以下的球隊拿下36勝9敗，且雖然兩軍都能主宰禁區，灰熊在外線的發揮上更出色，且獨行俠兩位最好的外線防守球員艾克森（Dante Exum）、克里斯蒂（Max Christie）在前役面對國王上場時間都不到20分鐘。

灰熊一哥莫蘭特。（資料照，法新社）

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