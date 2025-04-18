NBA》下季將圍繞布克重建 太陽老闆有信心找到對的人

太陽擁有杜蘭特、布克和畢爾三巨頭，但本季仍無緣季後賽。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鳳凰城太陽擁有杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）的三巨頭組合，本季團隊薪資超過2.2億美元，卻無緣季後賽。太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天受訪坦言，今年是失敗的一季，下季將會打造令人引以為傲的球隊，並強調絕對不會交易布克。

太陽本季只交出36勝46敗的成績，排名西部第11名，太陽隊成為NBA史上第三支開季8勝1敗或是更佳的成績，最後卻無緣季後賽的球隊。太陽在例行賽結束之後，馬上開除總教練布登侯澤（Mike Budenholzer），同時也準備在休賽季把杜蘭特和畢爾擺上交易台。

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「令人羞愧的一季，對吧？」太陽隊老闆伊許比亞今天在記者會上表示，本季太陽隊的表現令人失望，糟透了！自己每場比賽都有看，從自己、管理層、教練團、球員和工作人員，沒有人沒有人對這個賽季感到驕傲或開心。伊許比亞想要打造一支讓所有人都能引以為傲的球隊，他很在意球員的拚勁與態度，今年完全沒有這樣的東西。

伊許比亞也強調球隊不會交易布克，「他是這支球隊的看板球星，已經做了很多了不起的事，我跟他都有保持聯絡，我們對未來的想法一致，就是把冠軍帶來鳳凰城。」

太陽總教練近4年來換了4任，休賽季首要目標就是找到新教練，伊許比亞坦言，這次一定要找對人。

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