MLB》滿球數被三振暴怒遭驅逐、網路發文飆粗口 奇澤姆超氣：就是壞球

奇澤姆對主審的好球帶判決十分不滿，之後遭到驅逐出場。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以6：3擊敗光芒，近期勇奪4連勝。而今天比賽發生一段插曲，洋基球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在7局上因好球帶判決爭議遭三振後情緒失控，怒吼主審遭驅逐出場，奇澤姆退場後也馬上在社群平台發文飆髒話發洩不滿，他賽後受訪坦言，自己還是很生氣，也對當下的失控感到懊悔。

事發在7局上半，洋基先發二壘手奇澤姆與24歲光芒左投蒙哥馬利（Mason Montgomery）纏鬥至2好3壞，蒙哥馬利投出一顆偏低外角的98.8英哩的火球，奇澤姆認為是壞球所以沒有出棒，但主審卻拉弓判定三振，引發奇澤姆的不滿，當場爆氣抗議與主審理論，總教練雖然試圖將奇澤姆拉往休息室，但卻無法阻止主審將其驅逐出場，這也是他來到洋基第一次被驅逐出場。

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奇澤姆退場後馬上在社群平台發文飆髒話痛批主審，但隨後就遭到刪除，奇澤姆賽後證實是自己所發，會為自己行為負責，他坦言，現在自己還是很生氣，明明那顆球就是壞球，但他對自己失控更加生氣。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）對此表示，他其實更希望是自己被驅逐，而不是球員，這種情況偶爾會發生，未來希望能幫球員扛下來，不希望自家球員被趕出去，他能夠理解奇澤姆為何會暴怒。

Jazz Chisholm Jr. did not like this call pic.twitter.com/Ejgrys5IJa — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 18, 2025

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