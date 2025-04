MLB》滿球數被三振暴怒遭驅逐、網路發文飆粗口 奇澤姆超氣：就是壞球

奇澤姆對主審的好球帶判決十分不滿,之後遭到驅逐出場。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天以6:3擊敗光芒,近期勇奪4連勝。而今天比賽發生一段插曲,洋基球星奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)在7局上因好球帶判決爭議遭三振後情緒失控,怒吼主審遭驅逐出場,奇澤姆退場後也馬上在社群平台發文飆髒話發洩不滿,他賽後受訪坦言,自己還是很生氣,也對當下的失控感到懊悔。

事發在7局上半,洋基先發二壘手奇澤姆與24歲光芒左投蒙哥馬利(Mason Montgomery)纏鬥至2好3壞,蒙哥馬利投出一顆偏低外角的98.8英哩的火球,奇澤姆認為是壞球所以沒有出棒,但主審卻拉弓判定三振,引發奇澤姆的不滿,當場爆氣抗議與主審理論,總教練雖然試圖將奇澤姆拉往休息室,但卻無法阻止主審將其驅逐出場,這也是他來到洋基第一次被驅逐出場。

奇澤姆退場後馬上在社群平台發文飆髒話痛批主審,但隨後就遭到刪除,奇澤姆賽後證實是自己所發,會為自己行為負責,他坦言,現在自己還是很生氣,明明那顆球就是壞球,但他對自己失控更加生氣。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)對此表示,他其實更希望是自己被驅逐,而不是球員,這種情況偶爾會發生,未來希望能幫球員扛下來,不希望自家球員被趕出去,他能夠理解奇澤姆為何會暴怒。

