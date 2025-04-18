PLG》冠軍賽雙版本爭議後 聯盟宣布變動、勇士挑戰橘海變藍天？

PLG重新宣布冠軍賽賽程。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG日前公布季後賽賽程，卻因總冠軍戰有雙版本引發爭議，今天聯盟正式宣布，無論對戰組合為何，總冠軍賽都會在5月5日開打，例行賽第一名的桃園領航猿不用讓出前兩場主場，將擁有第1、2、5、7戰的主場優勢。

季後賽4月24日點燃戰火，原本若台鋼獵鷹晉級，7戰4勝總冠軍戰5月5日將在領航猿主場桃園巨蛋開打；若富邦勇士出線，則為5月2日於台北和平籃球館登場，還將握有G1、G2主場優勢，這讓戰績龍頭的領航猿總教練卡米諾斯相當不滿，公開砲轟聯盟在操控。

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在先前公佈賽程之後，聯盟表示，和勇士、領航猿球團三方即持續協調溝通，經過多日的努力後，總冠軍賽若是領航猿出戰勇士，總冠軍賽首戰將調整於5月5日在桃園巨蛋開打，領航猿將有第1、2、5、7戰的主場優勢。

另外，因雙北世壯運賽程，第4戰（5月14日）之後勇士無法再使用台北和平籃球館主場，第6戰（5月19日）主場勢必另覓替代場館進行，在替代場館難尋且場佈工程浩大情況下，最後經聯盟和勇士、領航猿球團達成共識，勇士球團願意挑戰「橘海變藍天」，桃園巨蛋原地華麗變身，將第6戰打造成勇士主場。

同時，聯盟表示，為確保領航猿在打總冠軍賽之際，仍能保持最佳狀態出戰BCL東亞資格賽，這個組合的第3戰（5月10日）將提早於當天下午2點30分開打，讓領航猿有更多時間進行移動。

而為了讓球迷朋友可以在平日更無負擔地親身體驗總冠軍賽，由北區球隊對戰的這個組合平日賽程，也就是第1、2、4、6、7戰於桃園巨蛋的比賽將延後至當天晚間7點30分開打。

至於總冠軍賽若是領航猿出戰獵鷹，比賽日期與賽程仍和之前一樣，平日賽程仍維持當天晚間7點開打以利南部球迷及獵鷹賽後往返、假日賽程仍維持當天下午5點開打，而獵鷹的主場也將重回國立成功大學。

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