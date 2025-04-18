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MiLB》林維恩後援4局飆9K完全壓制 勇奪旅美生涯首勝

2025/04/18 13:01

林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家1A的台灣19歲新星左投林維恩，今天面對響尾蛇1A，後援4局飆9K無失分，無安打無保送，球隊在9局上打回超前分，終場以4：3險勝，林維恩也拿下旅美生涯首勝。

林維恩去年6月以總值135萬美元合約加盟運動家，成為隊史第6名台灣球員，前兩場出賽都繳出亮眼表現，美職生涯初登板對戰洛磯1A，後援3局未被對手敲安，也沒讓任何打者上壘，大秀K功猛飆7次三振，榮膺加州聯盟（California League）1A單週最佳投手。林維恩12日迎來旅美生涯初先發，主投5局狂飆8次三振僅失掉1分，不過球隊在9局上以4：5遭逆轉，林維恩也無緣收下旅美生涯首勝。

運動家今天與響尾蛇1A交手，林維恩在6局下接替投球，當時雙方以3：3戰成平手，他一上來就投出12上12下，並大展K功，投出9次三振，更在7局2出局後連續飆出5次三振。林維恩此役總計用47球投4局無失分，沒有被敲出安打，也沒有投出四壞球保送，另有9次三振，防禦率降至0.75。

運動家1A在9局上攻下超前分，終場以4：3氣走響尾蛇1A，林維恩旅美生涯首勝終於開胡。

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