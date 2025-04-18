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WSBL》最強FMVP凱拉回來了！ 要幫國泰女籃挑戰15連霸

2025/04/18 13:07

國泰女籃中鋒凱拉。（資料照，取自國泰女籃臉書）國泰女籃中鋒凱拉。（資料照，取自國泰女籃臉書）

〔記者吳孟儒／台北報導〕WSBL國泰女籃冠軍班底回歸！上個球季幫助球隊完成14連霸大業，並榮獲冠軍賽MVP的洋將凱拉（Cayla George），已於本週正式回歸球隊，並將在今天交手中華電信的比賽上陣。

你對於再次披上國泰女籃戰袍，凱拉表示：「很開心能回到台灣！球隊裡還是有很多熟面孔，今天練完球後，我覺得我們的默契依然很好，我也非常期待即將到來的季後賽。」

身為陣中穩定的禁區戰力與領袖之一，凱拉去年在WSBL奪冠後，就曾許願要再次回台打球，但她因仍在征戰澳洲職業女籃聯賽（WNBL）及配合澳洲國家隊的集訓，所以直到WSBL例行賽尾聲才再次加入國泰女籃陣中。

凱拉本季在澳職場均上場時間超過35分鐘，繳出15.2分10.1籃板1抄截1.1阻攻的全能身手，並帶領平均年齡只有23歲的雪梨火焰隊（Sydney Flames）闖入四強，展現高效穩定的競技狀態及出色的領袖風範。

國泰女籃總教練鄭慧芸表示，凱拉不僅經驗豐富，且上個球季與隊友培養出的默契依舊存在，也熟悉球隊體系、戰術。鄭慧芸指出：「凱拉對我們的戰術、球員表現都非常肯定，我相信她的加入不僅能強化戰力，也有助於球隊在季後賽前達到最佳狀態。」

至於本季新加入的外援戴維森（Penina Davidson），則會持續留在球隊。鄭慧芸表示，Penina態度非常積極，未來也會繼續隨隊訓練，給予本土中鋒更多技術上的指導，也讓前鋒及後衛球員，更能在練習時掌握如何在高大球員的防守下找到空檔，持續為球隊帶來正面影響。

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