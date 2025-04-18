全中運》高雄新莊高中奪男網團隊金牌 6年來風光摘5冠

新莊高中網球隊展現堅強實力，於全中運奪得高中組男網團體金牌，其中多位選手也是世青國手。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新莊高中網球隊昨（17）日在全國中等學校運動會勇奪高中男子組團體金牌，一洗去年尋求5連霸失利的陰霾，不僅重返冠軍寶座，這也是球隊6年來在全中運獲得的第5面金牌。

新莊高中網球隊去年在台北市全中運尋求5連霸失利，在金牌戰敗給北市建國中學，本屆重啟陣鼓，一路過關斬將，四強賽中，毛冠淮曾在劣勢下上演驚天大逆轉；金牌戰對陣南科實中，林豪鈺在第3盤10比10平手時以精彩網前空中擊球拿下賽末點，雙打組合周曉風、莊學濂則在決勝盤以12比10獲勝，力克強敵為球隊贏得金牌。

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新莊高中體育班自2006年成立，網球項目即為該校體育班重點發展的項目之一，2010年於全中運首次打進男子團體賽的決賽，2012年奪下隊史首面團體賽金牌、個人雙打金牌及單打銀牌，自此奠定新莊高中的網球實力。

高雄市教育局長吳立森除表達祝賀外，亦表示教育局近年來積極推動「體育班課業輔導計畫」，確保學生運動員在專注訓練的同時，學業也能獲得妥善照顧。此外，為激勵選手爭取佳績，市府今年特別加碼獎勵金，全中運金牌選手獎勵由原先的2萬元提高至4萬元，銀牌選手獎勵則由1萬6000元提高至2萬元，盼能鼓舞更多選手爭取榮譽。

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