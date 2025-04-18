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全中運軟網》台南後壁國中延續霸業 連三屆雙金陳芓綺交棒學弟妹

2025/04/18 13:58

陳芓綺在全中運國中階段保持不敗，升上高中後對自己更充滿信心。（台南市體育局提供）陳芓綺在全中運國中階段保持不敗，升上高中後對自己更充滿信心。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕軟式網球向為台南市角逐全國中等學校運動會的大金庫之一，上屆囊括軟網14金當中的10金，其中3屆全勝包辦6金的陳芓綺，雖然已從後壁國中畢業升上隔壁後壁高中，本屆將由唐子喬、雷喻翔／雷喻喬兄妹檔等後起之秀接棒，去年5月加入教練團的教練薛意如信心滿滿地說：「我們目標就是超越去年！」

陳芓綺堪稱全中運軟網賽事的超級戰將，締造連續3屆雙金佳績，更是史上連3年分別在國中混雙、女雙、女單鍍金的第一人， 如今身高171公分的她，準備延續自國一起全中運出賽不敗的傲人戰績，力助後壁高中再創佳績。即使本屆可能強碰自家學姐，提前上演「後壁內戰」，老神在在的陳芓綺強調，一切場上見真章，畢竟大家都迫不及待於台南主場爭取更多獎牌。

至於實力堅強、成軍已逾20年的後壁國中軟網軍團，本屆全中運換成155公分的「小芝麻」唐子喬，以及雷喻翔／雷喻喬等好手扛起摘金重任，個子小卻擁有左手拍和速度等優勢的唐子喬，小學時練過跆拳道，之後逐漸專注於軟網，「去年混雙只拿到銅牌，很不甘心，今年感覺球速變快，發球進球率也提升，這次全中運目標就是成色更好的金牌！」

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