PLG》對領航猿拿回冠軍賽主場優勢不滿意 卡米諾斯：本就該如此

桃園領航猿總教練卡米諾斯。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕PLG日前公布季後賽賽程，卻因總冠軍戰有雙版本引發爭議，今天聯盟也宣布，無論對戰組合為何，總冠軍賽都會在5月5日開打，例行賽第一名的桃園領航猿將擁有第1、2、5、7戰的主場優勢，而曾狂轟聯盟在操控的教練卡米諾斯，被問及看到新版本是否會滿意時則搖搖頭，他認為一開始就該這樣做，而並非等他動怒。

季後賽4月24日點燃戰火，原本若台鋼獵鷹晉級，7戰4勝總冠軍戰5月5日將在領航猿主場桃園巨蛋開打；若富邦勇士出線，則為5月2日於台北和平籃球館登場，還將握有G1、G2主場優勢，這讓戰績龍頭的領航猿總教練卡米諾斯相當不滿，公開砲轟聯盟在操控。

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不過，聯盟今天公布新版本，領航猿不用讓出前兩場主場，且擁有第1、2、5、7戰的主場優勢，對此，卡米諾斯今天出席BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽賽前記者會時坦言，對此結果不會用滿意形容，「不開心的點是，應該一開始就要這樣，自己會動怒也是不得已，因為我們球員奮鬥很久，我得他們爭取，本來就要有第一場的主場優勢。」

領航猿最後要回主場優勢，反倒是富邦勇士若在冠軍賽打到第6場，得離開熟悉的和平籃球館，改在桃園巨蛋當主場，對此卡米諾斯也說，「這件事沒有真正的贏家，賽程很難排，對球隊跟聯盟都是如此。」

至於領航猿副領隊兼發言人陳信安則說，先前為了冠軍賽賽程就討論過很多版本，現在的版本也是其中之一，「但不管怎樣都會有人吃虧，彼此互相犧牲、配合，才能讓賽事更完美，縱使現在不是最完美，但已經是最好的決定。」

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