晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

BCL》林書緯有望以本土參戰？ 國王GM毛加恩：還在等

2025/04/18 15:02

林書緯。（資料照）林書緯。（資料照）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王下週將在主場新莊體育館出戰BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，只是林書豪、林書緯無法以本土球員出戰，對此國王總經理毛加恩今天說明，林書緯的身份認定或許有轉圜餘地，但還是得等FIBA國際籃球總會回覆。

華裔球員林書豪、林書緯在FIBA國際賽無法列為台灣本土出賽，要打BCL就得算洋將，對此，毛加恩今天出席BCL賽前記者會時表示，林書緯有台灣護照，且在台灣長期打球，也有效力台灣男籃的意願，因此有跟FIBA表達希望將他列為本土的想法，只是目前都還在等答案，至於林書豪因生涯發展及規劃，要改列為本土機率較低。

國王將在27日於新莊體育館對上曼谷高科技，29日出戰新加坡聖公文化，30日卯上烏蘭巴托野馬，林書緯依舊在出賽名單之中，倘若他無法出賽，毛加恩也希望其他球員能挺身而出，不只有洪志善、林金榜等老將，也有其他中生代及年輕球員，希望球員能透過比賽多多磨練。

國王本季也特別簽下40歲的艾夫伯征戰BCL賽事，以利爭取佳績，毛加恩力讚他狀態不錯，將練習當比賽在打，而艾夫伯也自認練球時都很認真，在1月過年期間就開始備戰，今天受訪時更預告會打出很棒的秀，要球迷拭目以待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中