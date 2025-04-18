BCL》林書緯有望以本土參戰？ 國王GM毛加恩：還在等

林書緯。（資料照）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王下週將在主場新莊體育館出戰BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，只是林書豪、林書緯無法以本土球員出戰，對此國王總經理毛加恩今天說明，林書緯的身份認定或許有轉圜餘地，但還是得等FIBA國際籃球總會回覆。

華裔球員林書豪、林書緯在FIBA國際賽無法列為台灣本土出賽，要打BCL就得算洋將，對此，毛加恩今天出席BCL賽前記者會時表示，林書緯有台灣護照，且在台灣長期打球，也有效力台灣男籃的意願，因此有跟FIBA表達希望將他列為本土的想法，只是目前都還在等答案，至於林書豪因生涯發展及規劃，要改列為本土機率較低。

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國王將在27日於新莊體育館對上曼谷高科技，29日出戰新加坡聖公文化，30日卯上烏蘭巴托野馬，林書緯依舊在出賽名單之中，倘若他無法出賽，毛加恩也希望其他球員能挺身而出，不只有洪志善、林金榜等老將，也有其他中生代及年輕球員，希望球員能透過比賽多多磨練。

國王本季也特別簽下40歲的艾夫伯征戰BCL賽事，以利爭取佳績，毛加恩力讚他狀態不錯，將練習當比賽在打，而艾夫伯也自認練球時都很認真，在1月過年期間就開始備戰，今天受訪時更預告會打出很棒的秀，要球迷拭目以待。

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