世壯運倒數！ 消防猛男女力熱血應援參賽

台北市消防局18日號召消防猛男與女力代表組成應援團為選手們打氣加油，多位消防同仁也將以選手身份於世壯運出賽。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世界壯年運動會再過不到一個月就要舉行，台北市消防局今（18）日號召消防猛男與女力代表組成應援團為選手們打氣加油，多位消防同仁也將以選手身份參與賽會，展現平時訓練成果。

今天活動集結來自各分隊的優秀消防選手，消防局表示，他們平時在第一線守護市民生命財產安全，消防工作與體能訓練本就密不可分，從高溫火場救援到山野水域搶救，每一項任務都考驗著速度、耐力與團隊默契，工作中鍛鍊出的強健體能與堅定意志，將延伸到運動賽場上。

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來自華山分隊的黃立緯這次將參與輕艇和龍舟比賽，他說自己平時就熱愛水上運動，這次把興趣化為挑戰，與隊員一起在工作外積極訓練，跟消防工作一樣，靠的就是團隊合作。同樣來自華山分隊的于懷恩說，小型與大型龍舟在編制與節奏協調上不同，越多人的船，越需要一致的節奏，這對消防人員來說是最好的默契訓練。

永吉分隊的于又霖鼓勵所有人找到自己的熱情，勇敢追尋。任職救災救護指揮中心的嚴士涵強調，無論在工作還是賽場上，她們都一樣全力以赴，展現消防人員的士氣、團結與不放棄的精神。

消防局表示，這些消防選手將以運動員之姿挺身而出，將消防精神與城市榮耀一同傳遞到國際舞台，希望讓更多市民認識世壯運、走近世壯運，一同感受運動的魅力與城市的能量。

台北市消防局18日號召消防猛男與女力代表組成應援團為選手們打氣加油，多位消防同仁也將以選手身份於世壯運出賽。（記者林承鴻攝）

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