BCL》國王、領航猿共用新莊體育館當主場 毛加恩：讓台灣籃球更團結

新北國王和桃園領航猿一同以新莊體育館作為BCL主場。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王與桃園領航猿將都會征戰BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，兩隊也將以新莊體育館作為主場，並喊出「王猿做伙」的口號，各自爭取前進會內賽的資格。

國王與領航猿的BCL主場賽事，將從26日登場，兩隊都將迎接4天3場的比賽，值得一提的是，領航猿過去在新莊都是以客隊之姿出賽，但這次要將此作為主場迎敵。

請繼續往下閱讀...

領航猿教練卡米諾斯認為，雖然新莊不是領航猿主場，但球員從高中時期，乃至於大學時，都曾來新莊體育館比賽，對球場都很熟悉，因此不是太大問題。

至於國王總經理毛加恩則表示，現在適逢賽季期間，場館檔期本來就不好喬，因此經過兩隊討論後，一起使用主場也是希望台灣籃球更團結，用共好的方式辦比賽。

領航猿副領隊兼發言人陳信安則指出，很開心球隊能代表台灣征戰，也希望能爭取到資格，「最後台灣只會有一隊代表參賽，所以不管是國王或是我們，都希望能夠爭取到好成績。」

BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽將8隊分成2組，分組前二晉級4強，而最終前兩名隊伍可以取得會內賽資格，但每一國只能有一支隊伍參賽。

領航猿目前在小組賽取得2連勝，26日將對上雅加達明燈，27日出戰馬來西亞森美蘭金群利金鹿，29日對上蒙古的森美蘭金群利金鹿，若能3戰全拿下，也能提早晉級4強。

至於國王下週才正式開啟賽程，27日要對上泰國曼谷高科技，29日出戰新加坡聖公文化，30日卯上蒙古烏蘭巴托野馬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法