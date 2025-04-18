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中職》馬鋼4打席完全打擊、許庭綸開轟絕好調！ 兄弟二軍轟翻桃猿

2025/04/18 17:32

許庭綸。（資料照，記者李惠洲攝）許庭綸。（資料照，記者李惠洲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天中信兄弟與樂天桃猿的二軍比賽上演大物對決，兩位2024年第一指名好手許庭綸與張趙紘都有長打演出，而兄弟馬鋼更是用完全打擊率領球隊取得大幅領先，終場兄弟以10：4逆轉並大勝桃猿。

兄弟本場派出強力洋投羅戈登板，不過樂天桃猿在2局靠著張趙紘的三壘安打帶動士氣，單局桃猿從羅戈手上要得2分領先。兄弟打線前三局受到先發左投林子崴壓制，直到第四局靠著串聯安打打退林子崴並將比數追平為2：2。

第五局兄弟展開猛烈大局，許庭綸率先敲出一發左外野方向超大號全壘打超前比數，接著馬鋼再敲出一發超大號三分砲拉開比數，此局兄弟打了一整輪，轟下6分將比數拉開至8：2。

6局上半，前三打席分別擊出一壘安打、三壘安打、全壘打的馬鋼，再次擊出深遠安打形成二壘安打，僅用最低打席就完成「完全打擊」，同時灌進4分打點，不過後續因為跑壘失誤在壘間出局。9上徐博瑋臨去秋波再敲出一發全壘打，終場兄弟就以10：4大勝樂天。

馬鋼成為中職二軍例行賽第4位達成完全打擊的球員，先前是2011年Lamigo桃猿余德龍、2012年興農牛方克偉以及2012年Lamigo桃猿蔡建偉。

張趙紘。（資料照，樂天桃猿提供）張趙紘。（資料照，樂天桃猿提供）

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