山本由伸對決大都會、NBA附加殊死戰 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場轉播，第一場是道奇對決遊騎兵，道奇將派出山本由伸對決德葛隆（Jacob DeGrom），第二場是巨人對決天使，巨人將派出韋伯（Logan Webb）對上天使T.安德森（Tyler Anderson），第三場是洋基交手光芒，洋基將派出羅冬（Carlos Rodon）對上光芒拉斯穆森（Drew Rasmussen），記得收看轉播囉!

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NBA今日有兩場附加賽轉播，第一場是熱火對上老鷹，赫爾羅（Tyler Herro）與T.楊恩（Trae Young）兩位球星，哪一位能幫助球隊晉級季後賽呢?第二場是獨行俠對上灰熊，A.戴維斯（Anthony Davis）的表現及踝傷的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）能否上場將成為這場比賽的關鍵，別忘了鎖定轉播囉!

中職部分有三場轉播，第一場是統一對上樂天、第二場是味全交手台鋼、第三場是富邦對決兄弟，喜愛中職的球迷，千萬別錯過轉播囉!

MLB

08:00 道奇@遊騎兵 愛爾達體育2台、東森洋片

09:20 巨人@天使 華視

11:00 D-LIVE 洋基@光芒 愛爾達體育2台

NBA

07:00 熱火@老鷹

09:30 獨行俠@灰熊

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

日職

13:00 火腿@歐力士 DAZN1

中職

14:00 統一@樂天 DAZN2

16:00 味全@台鋼 愛爾達體育1台

17:00 富邦@兄弟 緯來體育

桌球

14:00 桌球世界盃 四強 （上）

19:30 桌球世界盃 四強 （下）

轉播:愛爾達體育3台

TPBL

14:30 夢想家@特攻 緯來體育

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