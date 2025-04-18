田徑》練跨欄不到2年 高一小將雷枝存U18亞洲錦標賽110跨奪銅

雷枝存（右一）在亞洲U18田徑錦標賽男子110公尺跨欄奪銅（田協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕北科附工高一小將雷枝存在沙烏地阿拉伯進行的亞洲U18田徑錦標賽男子110公尺跨欄，以破個人最佳的13秒50摘下銅牌，他接下來將返台迎接高中生涯的首次全中運，希望能站上頒獎台。

「小雷」雷枝存在國一還主攻100公尺、跳遠，但他在國二因想參加全中錦，決定參戰5項全能而練跨欄，也跨出不錯成績，國三的全中運還一舉拿下銅牌。

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練跨欄不到2年的時間，身高178公分的雷枝存在取得U18亞青賽國手後，本預估自己成績為挺進決賽，但最後在各大國際高手中竄出，並以破個人最佳拿下銅牌，他笑說：「當下第2到第5名都很接近，衝線時也都在等成績，後來換衣服聽到有人說我拿到銅牌，真的很開心。」

首場國際賽就拿到獎牌，讓雷枝存欣喜不已，畢竟原本只是無心插柳的項目，接下來也會更篤定且努力訓練，很欣賞同樣來自桃園的楊梅高中跨欄好手「阿寶」吳育廷，希望以他為目標繼續努力。

雷枝存也自評這次在決賽跨前段的欄架還不太順，因此若要在後程加速，想追近對手就會變得比較吃力，都是之後需要改進的地方，此外，欄架高度不同也得盡快適應。

結束在沙烏地阿拉伯的U18亞青賽，雷枝存將投身台南全中運，他表示，不會因為有獎牌嘉勉而有心態變化，「現在各校很多高手，強度也很高，我也得繼續努力，希望能站上頒獎台。」

雷枝存在亞洲U18田徑錦標賽男子110公尺跨欄奪銅（田協提供）

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