晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動

田徑》練跨欄不到2年 高一小將雷枝存U18亞洲錦標賽110跨奪銅

2025/04/18 16:57

雷枝存（右一）在亞洲U18田徑錦標賽男子110公尺跨欄奪銅（田協提供）雷枝存（右一）在亞洲U18田徑錦標賽男子110公尺跨欄奪銅（田協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕北科附工高一小將雷枝存在沙烏地阿拉伯進行的亞洲U18田徑錦標賽男子110公尺跨欄，以破個人最佳的13秒50摘下銅牌，他接下來將返台迎接高中生涯的首次全中運，希望能站上頒獎台。

「小雷」雷枝存在國一還主攻100公尺、跳遠，但他在國二因想參加全中錦，決定參戰5項全能而練跨欄，也跨出不錯成績，國三的全中運還一舉拿下銅牌。

練跨欄不到2年的時間，身高178公分的雷枝存在取得U18亞青賽國手後，本預估自己成績為挺進決賽，但最後在各大國際高手中竄出，並以破個人最佳拿下銅牌，他笑說：「當下第2到第5名都很接近，衝線時也都在等成績，後來換衣服聽到有人說我拿到銅牌，真的很開心。」

首場國際賽就拿到獎牌，讓雷枝存欣喜不已，畢竟原本只是無心插柳的項目，接下來也會更篤定且努力訓練，很欣賞同樣來自桃園的楊梅高中跨欄好手「阿寶」吳育廷，希望以他為目標繼續努力。

雷枝存也自評這次在決賽跨前段的欄架還不太順，因此若要在後程加速，想追近對手就會變得比較吃力，都是之後需要改進的地方，此外，欄架高度不同也得盡快適應。

結束在沙烏地阿拉伯的U18亞青賽，雷枝存將投身台南全中運，他表示，不會因為有獎牌嘉勉而有心態變化，「現在各校很多高手，強度也很高，我也得繼續努力，希望能站上頒獎台。」

雷枝存在亞洲U18田徑錦標賽男子110公尺跨欄奪銅（田協提供）雷枝存在亞洲U18田徑錦標賽男子110公尺跨欄奪銅（田協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中