NBA季後賽》勇士想下剋上火箭 柯瑞要突破這3人防守

柯瑞、巴特勒。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西部第7種子勇士季後賽首輪將對上第2種子火箭，能否上演「下剋上」戲碼，柯瑞（Stephen Curry）的發揮至關重要，而他在例行賽交手火箭僅繳出16.3分，在各隊對戰紀錄中算是較為不理想的結果。

柯瑞本季對火箭打3場，場均投籃命中率36.4％，三分球命中率也只有30％，可得16.3分、3.3籃板、5.3助攻，其中場均得分在對上其他29隊之中排倒數第三，僅次對騎士的11.5分、對溜馬的10分。

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火箭的防守正是讓柯瑞打得不舒服的關鍵，數據顯示，火箭的湯普森（Amen Thompson）本季對位時間為8分05秒，柯瑞8投2中、三分球6投1中，共拿到5分，另外，范維利特（Fred VanVleet）看守時間7分03秒，柯瑞8投4中拿10分，至於布魯克斯（Dillon Brooks）對位時間5分51秒，柯瑞5投0中，只靠罰球拿2分。

火箭在4月7日卯上勇士時就靠三人輪番守死柯瑞，他被守到全場10投僅1中，三分球8投1中，且沒有罰球，僅得3分。

勇士想要強渡關山，得幫助柯瑞破解火箭的防守，而火箭雖然陣容較為年輕，且沒有球星坐鎮，但想要更上層樓，強悍防守將是最大武器。兩隊的季後賽首輪正式較量將在週一上午9點30分展開。

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