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中職》台鋼雄鷹每一戰都能緊咬對手 洪總點出兩大關鍵因子

2025/04/18 18:17

洪一中。（記者李惠洲攝）洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹開季戰績5勝8敗，暫時領先墊底的富邦悍將1場勝差，細看逐場比賽結果，台鋼即使輸球，最多也只輸3分，幾乎每一場都打出有品質和內容的比賽，緊咬對手不放。

本季台鋼平均每場比賽僅得2.8分，團隊打擊率2成23、上壘率2成74、長打率3成05都在全聯盟敬陪末座，即使攻擊火力貧乏依舊具競爭力，台鋼總教練洪一中指出，最主要是投手這一環還不錯，另外除了第一場，接下來的比賽守備也算不錯，關鍵在守備和投手。

翻閱數據，本季台鋼先發輪值防禦率3.04高居全聯盟第2，牛棚防禦率也是夠水準的3.46，13場比賽出現8次失誤，團隊守備率0.983同樣在水準之上。

台鋼主戰外野手陳文杰因傷整季報銷，洋砲魔鷹也受傷勢影響暫時脫離戰線，洪總表示，陳文杰缺陣當然對戰力有影響，有人問說魔鷹受傷誰來替代，「要怎麼替代？以我們目前的戰力，沒有誰是可以替代得了誰，只要能用的就全上了。」

本季台鋼團隊發動6次盜壘僅1次成功，無論嘗試盜壘或成功次數都是全聯盟最少，洪總說，當球隊打擊陷入困境，通常盜壘都會變少，因為上壘的機會不多，選手會怕，即使開綠燈，選手會想說如果失敗怎麼辦。

洪總進一步解釋，攻擊好的球隊，跑沒關係，即使盜壘阻殺，之後再打回來就好了，如果團隊打擊不好，選手一旦上壘都很慎重，大家都想要贏球就會變得慎重，才會出現盜壘很少的狀況。

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