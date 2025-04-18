中職》雙安卻被平野惠一釘1球 曾頌恩苦笑解釋

曾頌恩安打。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟主砲曾頌恩相隔3天再扛先發，告別打擊率1成33的低潮，今天單場敲出雙安，包括3局下的適時安打，送回先馳得點的1分，為德保拉緩解比分僵持的壓力，但中信總教練平野惠一卻在乎他在7局下的中外野飛球出局。

今賽前練習，平野惠一就在打擊籠附近有提點，曾頌恩透露，平野覺得揮棒很不乾脆，感覺急躁，要他先不要設定第1顆攻擊，等揮棒是自己能掌握再出擊，「去年表現不錯，今年不會有太好打的球，雖然大家都這樣跟我說，前幾場我還是沒有做得很好。」

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曾頌恩擊出雙安，平野賽後卻提到，「2出局，最後一個打席，他打中外野飛球，他好像沒有跑到最後，等我回去確認後再來唸他一下。畢竟這是球隊的規定，就算打出明顯出局的飛球，都要跑到最後，全力衝刺。」

「我被關愛過很多次⋯」曾頌恩苦笑坦承，那一球確實沒有好好跑，「因為是我設定到的球，但我沒有掌握到，先懊惱一下才開始跑⋯。」

曾頌恩是平野惠一去年上任以來的第一大弟子，去年他拿下台灣大賽MVP後，平野就認可兩人是「師徒關係」，「我對他最嚴格。」今年曾頌恩開季打擊低迷，平野對他的「關愛」不減，用嚴厲期待子弟兵督促自己奮起。

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