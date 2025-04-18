晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球世界盃》台灣一姐鄭怡靜不敵球后孫穎莎 連兩年止步8強

2025/04/18 19:04

鄭怡靜。（資料照，取自ITTF官網）鄭怡靜。（資料照，取自ITTF官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今在2025年澳門世界盃桌球賽女單8強，以1：4不敵中國球后孫穎莎，無緣4強。

世界排名11的鄭怡靜這次在世界盃小組賽首戰以直落四擊退19歲南韓新星金娜英，第2戰3：1力克泰國女將莎薇塔布特（Suthasini Sawettabut），以分組第1挺進16強，昨與日本名將、奧運女單銅牌早田希娜激戰7局，有驚無險收下8強門票。

鄭怡靜過去對戰孫穎莎6次僅在2018年德國公開賽首次交手以4：2獲勝，隨後苦吞對戰5連敗，包括在去年世界盃8強敗陣，今年雙方又在8強交鋒，力拚復仇的鄭怡靜開賽展現侵略性一度取得6：4領先，不過隨後被孫穎莎連拿7分，以6：11讓出。

鄭怡靜次局重整旗鼓，不過孫穎莎穩紮穩打、也出現幸運擦網球，鄭怡靜以5：11再丟1局。

鄭怡靜士氣沒有受到影響，第3局拉出7：3攻勢，孫穎莎還罕見揮空2次，鄭怡靜以11：6要回1局。

第4局雙方你來我往，鄭怡靜在4：2領先時被連拿5分，叫暫停讓自己冷靜一下後回來連拿2分，不過孫穎莎隨後又出現幸運球，鄭怡靜此局以7：11讓孫穎莎取得聽牌優勢。

退無可退的鄭怡靜持續帶給孫穎莎壓力，第5局一路緊咬比分，不過在追到7：8時，孫穎莎連續上演2次側邊救球美技，率先拿到賽末點，鄭怡靜雖連續化解2個賽末點，最後仍以9：11敗陣，無緣4強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中