桌球世界盃》台灣一姐鄭怡靜不敵球后孫穎莎 連兩年止步8強

鄭怡靜。（資料照，取自ITTF官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今在2025年澳門世界盃桌球賽女單8強，以1：4不敵中國球后孫穎莎，無緣4強。

世界排名11的鄭怡靜這次在世界盃小組賽首戰以直落四擊退19歲南韓新星金娜英，第2戰3：1力克泰國女將莎薇塔布特（Suthasini Sawettabut），以分組第1挺進16強，昨與日本名將、奧運女單銅牌早田希娜激戰7局，有驚無險收下8強門票。

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鄭怡靜過去對戰孫穎莎6次僅在2018年德國公開賽首次交手以4：2獲勝，隨後苦吞對戰5連敗，包括在去年世界盃8強敗陣，今年雙方又在8強交鋒，力拚復仇的鄭怡靜開賽展現侵略性一度取得6：4領先，不過隨後被孫穎莎連拿7分，以6：11讓出。

鄭怡靜次局重整旗鼓，不過孫穎莎穩紮穩打、也出現幸運擦網球，鄭怡靜以5：11再丟1局。

鄭怡靜士氣沒有受到影響，第3局拉出7：3攻勢，孫穎莎還罕見揮空2次，鄭怡靜以11：6要回1局。

第4局雙方你來我往，鄭怡靜在4：2領先時被連拿5分，叫暫停讓自己冷靜一下後回來連拿2分，不過孫穎莎隨後又出現幸運球，鄭怡靜此局以7：11讓孫穎莎取得聽牌優勢。

退無可退的鄭怡靜持續帶給孫穎莎壓力，第5局一路緊咬比分，不過在追到7：8時，孫穎莎連續上演2次側邊救球美技，率先拿到賽末點，鄭怡靜雖連續化解2個賽末點，最後仍以9：11敗陣，無緣4強。

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