中職》洪總許願 「希望執教能達到3000場」

台鋼總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中在13日作客新莊球場強碰富邦悍將，達成生涯2000場執教里程碑，成為中職史上第1人，當天兩隊鏖戰10局台鋼以4：2扳倒富邦，雄鷹軍團獻給洪總最棒的禮物；今天回到澄清湖主場，賽前台鋼球團為洪總舉行執教2000場表揚儀式，他喊話，「希望執教能達到3000場，這是我的目標。」今天台鋼對味全龍是洪總生涯第2003場執教。

今天賽前表揚儀式上，洪總表示，很高興能達成生涯2000場執教，他是當天才知道即將達成里程碑，一開始平常心面對，感謝選手當天非常拚地拿下勝利，雖然現在球隊狀況不是那麼理想，不過他們還是盡全力拿到勝利，非常感謝。

請繼續往下閱讀...

洪總說，帶兵20年要感謝的人非常多，利用這個時候特別提到兩個貴人，一位是兄弟董事長洪騰勝，這是他在選手時期成長的球隊，一位是La new董事長劉保佑，這是他當總教練養成的地方，沒有他們的支持和栽培，他很難走到現在。

回首來時路，洪總說，當然有很困苦、艱難的日子，謝謝一直支持他的球迷，對他不離不棄，不管是用網路的文字或到現場加油，都可以讓他一次次度過難關。

最後洪總說道，在台灣職棒當總教練不是說他想要就可以當的，也要看公司願不願意，他希望能達到生涯3000場執教里程碑，這是目標。

賽前台鋼球團為洪總舉行執教2000場表揚儀式。（記者李惠洲攝）

賽前台鋼球團為洪總舉行執教2000場表揚儀式。（記者李惠洲攝）

賽前台鋼球團為洪總舉行執教2000場表揚儀式。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法