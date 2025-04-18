台南準備好了 2025全中運聖火安座待開幕點燃熱情賽事

2025全中運聖火傳遞今日於南市永華市政中心前廣場完成安座儀式。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025全國中等學校運動會（簡稱全中運）聖火傳遞，今（18）日於南市永華市政中心前廣場完成安座儀式，宣告明天開幕典禮盛大點燃青春熱血的全國體壇大競技。

副市長葉澤山代表迎接聖火並完成安座儀式。他表示，聖火象徵光明、希望與榮耀，這次有來自全國近2萬名運動選手與工作團隊參與盛會，亦是台南睽違22年再次承辦全中運，全力以赴。

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為呼應台南歷史古都意象，今日聖火路線串聯府城舊城門，由台南7大跑團蘇志濱間歇團、跑山豬、鉄南人、安平快樂跑、安平夜跑、月牙灣慢跑、玉民長跑隊跑者擔任聖火手，經小北門、小東門、小西門、大南門等遺址。

沿途傳遞聖火給民德國中、後甲國中、中山國中、金城國中等學生，最終抵達永華市政中心，將聖火傳遞給葉澤山點燃母火盆，象徵聖火圓滿回歸。鄰近市府的新南國小也派出119位學生喜迎聖火，象徵歷史與現代的交融。

聖火自3月22日於台南舉行引燃儀式後，即前往離島地區，接續由南部出發，逆時針依序傳遞至東部、北部及西部各縣市，於4月11日回歸台南，再巡行台南全市37區，最終重返永華市政中心，完成全台聖火傳遞壯舉。

南市體育局長陳良乾表示，母火將於明（19）日點燃開幕典禮的大會聖火，為全中運揭開最重要的序章。明日至24日比賽期間，歡迎大家到場為選手加油打氣。

南市副市長葉澤山代表主持聖火安座儀式。（台南市府提供）

金城國中聖火隊接棒全中運聖火傳遞。（台南市府提供）

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