晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

台南準備好了 2025全中運聖火安座待開幕點燃熱情賽事

2025/04/18 19:47

2025全中運聖火傳遞今日於南市永華市政中心前廣場完成安座儀式。（台南市府提供）2025全中運聖火傳遞今日於南市永華市政中心前廣場完成安座儀式。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025全國中等學校運動會（簡稱全中運）聖火傳遞，今（18）日於南市永華市政中心前廣場完成安座儀式，宣告明天開幕典禮盛大點燃青春熱血的全國體壇大競技。

副市長葉澤山代表迎接聖火並完成安座儀式。他表示，聖火象徵光明、希望與榮耀，這次有來自全國近2萬名運動選手與工作團隊參與盛會，亦是台南睽違22年再次承辦全中運，全力以赴。

為呼應台南歷史古都意象，今日聖火路線串聯府城舊城門，由台南7大跑團蘇志濱間歇團、跑山豬、鉄南人、安平快樂跑、安平夜跑、月牙灣慢跑、玉民長跑隊跑者擔任聖火手，經小北門、小東門、小西門、大南門等遺址。

沿途傳遞聖火給民德國中、後甲國中、中山國中、金城國中等學生，最終抵達永華市政中心，將聖火傳遞給葉澤山點燃母火盆，象徵聖火圓滿回歸。鄰近市府的新南國小也派出119位學生喜迎聖火，象徵歷史與現代的交融。

聖火自3月22日於台南舉行引燃儀式後，即前往離島地區，接續由南部出發，逆時針依序傳遞至東部、北部及西部各縣市，於4月11日回歸台南，再巡行台南全市37區，最終重返永華市政中心，完成全台聖火傳遞壯舉。

南市體育局長陳良乾表示，母火將於明（19）日點燃開幕典禮的大會聖火，為全中運揭開最重要的序章。明日至24日比賽期間，歡迎大家到場為選手加油打氣。

南市副市長葉澤山代表主持聖火安座儀式。（台南市府提供）南市副市長葉澤山代表主持聖火安座儀式。（台南市府提供）

金城國中聖火隊接棒全中運聖火傳遞。（台南市府提供）金城國中聖火隊接棒全中運聖火傳遞。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中