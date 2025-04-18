晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兩度搭配布雷克以27打席完成比賽 林岱安：這是我的榮幸

2025/04/18 20:13

布雷克與林岱安。（資料照，記者李惠洲攝）布雷克與林岱安。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕布雷克在中職投出4場完封，包括2場只花27打席就完成比賽，捕手搭檔都是林岱安，僅2020年台灣大賽第5戰完封搭配林祐樂，兩度改名的林岱安不禁哈哈大笑說：「林祐樂喔，我很熟啊！」

林岱安指出，布雷克昨天的狀況不錯，各種球路都有到位，當然守備非常關鍵，尤其是第8局，許哲晏、林子豪都有美技守備，「布雷克是積極攻擊好球帶的投手，因為不會硬拚三振，除了自己投得好，守備一定很關鍵。」

林岱安本名林志賢，2017年改名林祐樂，布雷克於2020年加入統一獅時與「林祐樂」搭配4個月，代表作是該年台灣大賽第5戰只花31打席，就投出職棒生涯橫跨美、韓、台第1場完封，2021年林祐樂再改名林岱安，今年是布雷克與「林岱安」合作的第5年。

中職只有5場比賽以27打席完成，投手獨力完成僅瑞安（完全比賽）、布雷克兩人，布雷克更是唯一兩度達成者，巧合的是，這3場的捕手不是林祐樂就是林岱安，他笑說：「林祐樂喔，我很熟啊！應該沒有人比我更熟吧？應該沒有人比我跟他更熟吧？」

林岱安表示，捕手最重要的工作就是要幫助投手把比賽投好，沒想到可以三度參與只用27打席的比賽，「這個紀錄真的很難，我都有參與到，這是我的榮幸，可惜『林志賢』沒跟他們配過，要不然就大滿貫了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中