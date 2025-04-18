中職》兩度搭配布雷克以27打席完成比賽 林岱安：這是我的榮幸

布雷克與林岱安。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕布雷克在中職投出4場完封，包括2場只花27打席就完成比賽，捕手搭檔都是林岱安，僅2020年台灣大賽第5戰完封搭配林祐樂，兩度改名的林岱安不禁哈哈大笑說：「林祐樂喔，我很熟啊！」

林岱安指出，布雷克昨天的狀況不錯，各種球路都有到位，當然守備非常關鍵，尤其是第8局，許哲晏、林子豪都有美技守備，「布雷克是積極攻擊好球帶的投手，因為不會硬拚三振，除了自己投得好，守備一定很關鍵。」

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林岱安本名林志賢，2017年改名林祐樂，布雷克於2020年加入統一獅時與「林祐樂」搭配4個月，代表作是該年台灣大賽第5戰只花31打席，就投出職棒生涯橫跨美、韓、台第1場完封，2021年林祐樂再改名林岱安，今年是布雷克與「林岱安」合作的第5年。

中職只有5場比賽以27打席完成，投手獨力完成僅瑞安（完全比賽）、布雷克兩人，布雷克更是唯一兩度達成者，巧合的是，這3場的捕手不是林祐樂就是林岱安，他笑說：「林祐樂喔，我很熟啊！應該沒有人比我更熟吧？應該沒有人比我跟他更熟吧？」

林岱安表示，捕手最重要的工作就是要幫助投手把比賽投好，沒想到可以三度參與只用27打席的比賽，「這個紀錄真的很難，我都有參與到，這是我的榮幸，可惜『林志賢』沒跟他們配過，要不然就大滿貫了！」

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