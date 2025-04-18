中職》打線狂掃14安力挺後勁 台鋼戰績超越樂天爬升至第4

後勁。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今晚台鋼雄鷹打線火力全開，全場敲出14支安打，加上洋投後勁繳6局無失分優質先發，最終台鋼就以7：3扳倒味全龍，加上另一地樂天桃猿落敗，台鋼戰績6勝8敗排名上升至第4。

1局下台鋼靠曾子祐二壘安打，王博玄內野滾地球和王柏融高飛犧牲打先馳得點，2局下兩出局後藍寅倫敲安再盜上二壘，曾子祐適時安打再添1分。

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今天賽前為止，本季台鋼只有1次盜壘成功，此役團隊一口氣進帳4次盜壘成功，包含2局下藍寅倫、曾子祐各1盜，5局下藍寅倫再添1盜，7局下王柏融也跑出1盜，龍隊先發捕手吉力吉撈．鞏冠「防盜系統」失靈。

6局下台鋼攻勢再起，張肇元安打、杜家明長打形成無人出局二、三壘有人，郭阜林適時安打進帳1分打點，曾昱磬高飛犧牲打再添1分，台鋼取得4：0領先，7局上劉基鴻轟出3分砲，本季首轟出爐。

劉基鴻3分砲，本季首轟出爐。（記者李惠洲攝）

龍隊在後苦追無力，7局下台鋼靠2次保送和郭阜林適時安打追加1分，8局下再添2分保險分奠定勝基。

後勁用104球投6局，被敲出4支安打，狂飆單場新高的9K，另有3次四死球，無失分拿下本季首勝和單場MVP，轉戰台鋼從後援轉任先發，連續16場先發未嚐敗績。

張肇元。（記者李惠洲攝）

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