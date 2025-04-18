晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》打線狂掃14安力挺後勁 台鋼戰績超越樂天爬升至第4

2025/04/18 21:56

後勁。（記者李惠洲攝）後勁。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今晚台鋼雄鷹打線火力全開，全場敲出14支安打，加上洋投後勁繳6局無失分優質先發，最終台鋼就以7：3扳倒味全龍，加上另一地樂天桃猿落敗，台鋼戰績6勝8敗排名上升至第4。

1局下台鋼靠曾子祐二壘安打，王博玄內野滾地球和王柏融高飛犧牲打先馳得點，2局下兩出局後藍寅倫敲安再盜上二壘，曾子祐適時安打再添1分。

今天賽前為止，本季台鋼只有1次盜壘成功，此役團隊一口氣進帳4次盜壘成功，包含2局下藍寅倫、曾子祐各1盜，5局下藍寅倫再添1盜，7局下王柏融也跑出1盜，龍隊先發捕手吉力吉撈．鞏冠「防盜系統」失靈。

6局下台鋼攻勢再起，張肇元安打、杜家明長打形成無人出局二、三壘有人，郭阜林適時安打進帳1分打點，曾昱磬高飛犧牲打再添1分，台鋼取得4：0領先，7局上劉基鴻轟出3分砲，本季首轟出爐。

劉基鴻3分砲，本季首轟出爐。（記者李惠洲攝）劉基鴻3分砲，本季首轟出爐。（記者李惠洲攝）

龍隊在後苦追無力，7局下台鋼靠2次保送和郭阜林適時安打追加1分，8局下再添2分保險分奠定勝基。

後勁用104球投6局，被敲出4支安打，狂飆單場新高的9K，另有3次四死球，無失分拿下本季首勝和單場MVP，轉戰台鋼從後援轉任先發，連續16場先發未嚐敗績。

張肇元。（記者李惠洲攝）張肇元。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中