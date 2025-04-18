全中運明開幕典禮如超級演唱會 交通管制要注意

鄰近亞太棒球場的安南區和順轉站已啟用，民眾可搭乘大台南公車前往參加全中運開幕典禮。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國中等學校運動會開幕典禮（簡稱全中運）將於明（19）日在台南亞太少棒主球場熱情登場，開幕表演陣容如超級演唱會， 預期周邊人車潮湧入，屆時交通管制。

開幕表演將由盧廣仲、玖壹壹、GENBLUE幻藍小熊、Super Junior成員厲旭及CUTIE STREET等藝人帶來精彩演出。

請繼續往下閱讀...

南市體育局長陳良乾表示，明日下午2時30分至晚上9時，亞太棒球場前的環館路（長和路至慶和路）往東方向慢車道將實施交通管制，僅開放持有通行證車輛進入，建議參加開幕典禮民眾，將車輛停放於長和路周邊的成棒主球場停車場、長和路停車場、館安停車場及台灣歷史博物館停車場等指定區域。

為因應機車停車需求，環館路（環館二路至慶和路）西向人行道將開放作為臨時機車停車區；而東向人行道則因人潮聚集與步行需求，全面禁止機車停放。

此外，警察局將於明日下午3時起，於長和路、環館路及慶和路沿線部署警力，實施交通疏導與秩序維護。會場亦將實施入場安檢與人潮控管，並動員警力執行突發事件應處作業。

免費接駁專車服務，來回接送民眾往返永康火車站與會場。去程接駁車自4月19日下午2時30分起每20分鐘發車，末班車為下午4時50分；返程接駁則自晚上8時20分起人滿即發，末班車為晚上9時發車。

民眾亦可多利用YouBike，鄰近站點包括台灣歷史博物館、亞太棒球中心（少棒主球場）及五塊寮北柵岸紀念公園等。此外，搭乘5路、18路、20路、905路及橘3公車至會場周邊地點，詳細路線與時刻資訊可查詢「大台南公車」網站。

全中運開幕活動交通管制示意圖。（南市府提供）

全中運開幕接駁車及公車資訊。（台南市府提供）

全中運開幕典禮交通資訊。（南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法