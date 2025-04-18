MLB》洋基好消息！ 主帥受訪曝兩球星最新復原進度

布恩。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕本季開打前，洋基遭遇了大量的傷兵困擾，其中野手部分，兩位老將明星外野手史坦頓（Giancarlo Stanton）與內野手拉梅修（DJ LeMahieu）皆因傷缺席開季。近日，總教練布恩（Aaron Boone）針對兩人的復健進度進行了最新說明。

史坦頓自從2月中旬就因雙臂的網球肘休戰，這個傷勢讓他無法自由揮擊，根據《New York Daily News》記者菲利浦斯（Gary Phillips）報導指出，布恩在近期接受訪問時表示，史坦頓的狀況已經很接近復出，同時他目前正在使用Trajekt投球模擬機進行擊球訓練。

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而拉梅修今年則是因為小腿拉傷所以從傷兵名單開季，對此布恩在受訪時表示，拉梅修最快將在下周開始接受小聯盟的復健訓練，之後會進一步更新他的傷病狀況。而拉梅修則在接受《紐約郵報》記者馬丁（Dan Martin）訪問時表示:「我絕對對自己很有信心，我完全沒有動搖過，但同時我也不斷遭受挫折，這點確實讓人很氣餒，我知道只要我維持健康，就能為球隊做出貢獻。」

洋基近幾年球員經常接連遭遇傷兵困擾，史坦頓過去六年來只有一年出賽超過120場，而拉梅修去年因傷只打了67場比賽，若這兩個 人能在接下來滿血歸隊的話，這兩人的經驗和能力或許能成為洋基衝擊世界大賽冠軍的關鍵。

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