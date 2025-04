MLB》響尾蛇單局灌10分還是輸球！小熊猛敲5轟上演超狂逆轉秀

小熊捕手凱利(右)單場雙響砲進帳5打點。(法新社)



〔體育中心/綜合報導〕小熊今天在主場迎戰響尾蛇,雙方上演一場瘋狂打擊大戰,響尾蛇第8局灌進10分大局,但小熊8局下回敬打進6分,小熊最後以13比11贏球。根據《ESPN》指出,這場是大聯盟史上首次在9局內的比賽,雙方從第7局開始各拿10分以上的比賽。

小熊捕手凱利(Carson Kelly)第2局敲兩分砲,響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)敲適時安追回1分。雙方前6局打完,小熊以2比1領先。

7局下小熊哈普(Ian Happ)敲出滿貫砲,布許(Michael Busch)敲適時安追回1分,小熊單局進攻進5分。但響尾蛇打線8局上爆發灌進10分,包含蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)滿貫彈、帕多摩(Geraldo Perdomo)適時安、葛里查克(Randal Grichuk)帶有2分打點的超前二壘安打、以及小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)三分砲。響尾蛇反以11比7領先。

但8局下小熊打線也回擊,凱利敲出三分砲追至1分差,塔克(Kyle Tucker)轟出超前兩分砲,接著日籍好手鈴木誠也擊出陽春砲追加保險分,小熊單局打進6分,加上終結者普瑞斯利(Ryan Pressly)守成,讓小熊贏得這場打擊大戰。

根據《ESPN》指出,第8局兩隊合拿16分,創下1914年以來小熊主場瑞格利球場(Wrigley Field)啟用以來,單局最高得分紀錄。

小熊今動用7名投手,普瑞斯利收本季第2勝。小熊全場敲18安,有5發全壘打,其中在第7局、第8局合計打進11分逆轉比賽。

響尾蛇塞揚強投柏尼斯(Corbin Burnes)主投6局失2分無關生敗,響尾蛇3名後援投手合計失掉11分,左投馬蒂普利(Joe Mantiply)僅投0.1局被敲6安包含2轟,失掉3分,吞本季首敗。響尾蛇全場有15支安打,卡洛爾敲2安1打點、吞3次三振,賽後打擊率為3成21。

