MLB》響尾蛇單局灌10分還是輸球！小熊猛敲5轟上演超狂逆轉秀

小熊捕手凱利（右）單場雙響砲進帳5打點。（法新社）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在主場迎戰響尾蛇，雙方上演一場瘋狂打擊大戰，響尾蛇第8局灌進10分大局，但小熊8局下回敬打進6分，小熊最後以13比11贏球。根據《ESPN》指出，這場是大聯盟史上首次在9局內的比賽，雙方從第7局開始各拿10分以上的比賽。

小熊捕手凱利（Carson Kelly）第2局敲兩分砲，響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲適時安追回1分。雙方前6局打完，小熊以2比1領先。

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7局下小熊哈普（Ian Happ）敲出滿貫砲，布許（Michael Busch）敲適時安追回1分，小熊單局進攻進5分。但響尾蛇打線8局上爆發灌進10分，包含蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）滿貫彈、帕多摩（Geraldo Perdomo）適時安、葛里查克（Randal Grichuk）帶有2分打點的超前二壘安打、以及小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）三分砲。響尾蛇反以11比7領先。

小熊塔克敲超前轟。（法新社）

但8局下小熊打線也回擊，凱利敲出三分砲追至1分差，塔克（Kyle Tucker）轟出超前兩分砲，接著日籍好手鈴木誠也擊出陽春砲追加保險分，小熊單局打進6分，加上終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）守成，讓小熊贏得這場打擊大戰。

根據《ESPN》指出，第8局兩隊合拿16分，創下1914年以來小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）啟用以來，單局最高得分紀錄。

小熊今動用7名投手，普瑞斯利收本季第2勝。小熊全場敲18安，有5發全壘打，其中在第7局、第8局合計打進11分逆轉比賽。

響尾蛇塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）主投6局失2分無關生敗，響尾蛇3名後援投手合計失掉11分，左投馬蒂普利（Joe Mantiply）僅投0.1局被敲6安包含2轟，失掉3分，吞本季首敗。響尾蛇全場有15支安打，卡洛爾敲2安1打點、吞3次三振，賽後打擊率為3成21。

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小熊日籍好手鈴木誠也。（美聯社）



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