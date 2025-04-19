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MLB》前役被趕出場後發文批裁判 洋基奇澤姆將遭禁賽1場、但他要上訴

2025/04/19 09:02

洋基球星奇澤姆。（資料照，美聯社）洋基球星奇澤姆。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）昨天大動作抗議好球帶判決，遭到驅逐出場，由於他在比賽中在社群媒體X上發文，讓大聯盟官方今天宣布，奇澤姆將被禁賽1場。不過奇澤姆將提出上訴。

洋基昨晚與光芒之戰，7局上1出局洋基攻佔一壘，奇澤姆在2好3壞的情況下，面對一顆偏低速球沒有出棒，但主審培根（John Bacon）判定好球，讓奇澤姆站著不動吞三振。奇澤姆當下難以置信，並和主審抱怨好球帶，最後遭到驅逐出場。

奇澤姆被趕出場後，比賽仍在進行中，但奇澤姆卻在X上發文批：「XX的根本一點也不接近（好球帶）」。奇澤姆隨後刪除這則貼文。

「我當下不認為自己說了什麼會被趕出去的話，但事後回想可能有吧。」奇澤姆昨晚賽後表示，「我是一名競爭者，當我上場並覺得自己是對的，而你對我說的話讓我覺得毫無道理，我當然會情緒激動、會很生氣。」

「我失控了，我沒有控制好情緒，我應該要做得更好...我真的對自己情緒失控感到生氣。」奇澤姆說道。

大聯盟場上事務與人力發展高級副總裁的希爾（Michael Hill）表示，對奇澤姆做出的懲處，是因為奇澤姆的行為違反「大聯盟針對選手們的社群媒體政策。」大聯盟官方規定在比賽中禁止使用電子設備，社群媒體政策也禁止「發送或傳播質疑大聯盟裁判公正性、或是以其他方式貶低裁判的內容。」。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天表示，奇澤姆將對禁賽提出上訴。洋基今天與光芒之戰，奇澤姆仍擔任先發第五棒、鎮守二壘。

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