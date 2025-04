MLB》前役被趕出場後發文批裁判 洋基奇澤姆將遭禁賽1場、但他要上訴

洋基球星奇澤姆。(資料照,美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基球星奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)昨天大動作抗議好球帶判決,遭到驅逐出場,由於他在比賽中在社群媒體X上發文,讓大聯盟官方今天宣布,奇澤姆將被禁賽1場。不過奇澤姆將提出上訴。

洋基昨晚與光芒之戰,7局上1出局洋基攻佔一壘,奇澤姆在2好3壞的情況下,面對一顆偏低速球沒有出棒,但主審培根(John Bacon)判定好球,讓奇澤姆站著不動吞三振。奇澤姆當下難以置信,並和主審抱怨好球帶,最後遭到驅逐出場。

請繼續往下閱讀...

奇澤姆被趕出場後,比賽仍在進行中,但奇澤姆卻在X上發文批:「XX的根本一點也不接近(好球帶)」。奇澤姆隨後刪除這則貼文。

「我當下不認為自己說了什麼會被趕出去的話,但事後回想可能有吧。」奇澤姆昨晚賽後表示,「我是一名競爭者,當我上場並覺得自己是對的,而你對我說的話讓我覺得毫無道理,我當然會情緒激動、會很生氣。」

「我失控了,我沒有控制好情緒,我應該要做得更好...我真的對自己情緒失控感到生氣。」奇澤姆說道。

大聯盟場上事務與人力發展高級副總裁的希爾(Michael Hill)表示,對奇澤姆做出的懲處,是因為奇澤姆的行為違反「大聯盟針對選手們的社群媒體政策。」大聯盟官方規定在比賽中禁止使用電子設備,社群媒體政策也禁止「發送或傳播質疑大聯盟裁判公正性、或是以其他方式貶低裁判的內容。」。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)今天表示,奇澤姆將對禁賽提出上訴。洋基今天與光芒之戰,奇澤姆仍擔任先發第五棒、鎮守二壘。

It’s safe to say the baseball world is siding with Jazz Chisholm after that bullshit call by the ump pic.twitter.com/lUXrqj4NPa