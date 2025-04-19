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MLB》洋基明星左投羅冬6局無失分助隊完封光芒 條紋軍收5連勝

2025/04/19 10:53

洋基明星左投羅冬。（法新社）洋基明星左投羅冬。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）今天交出6局無失分好投、賞9次三振，條紋軍最後以1比0完封光芒。洋基近期收下5連勝、並以13勝7敗居美聯東區龍頭。

羅冬開賽先丟保送、被敲一壘安，讓對手攻佔一、二壘，羅冬連續賞3次三振化解失分危機。羅冬從第2局至第6局之間，只再被對手敲1安，這段期間丟3次保送，但都能解危，完成投球工作。

總計羅冬主投6局用102球，僅被敲2安，賞9次三振、丟4次保送，收下本季第2勝、同時也中止近期的先發3連敗，賽後防禦率降至4.34。

洋基打線全場敲5安，第二局靠葛里遜（Trent Grisham）的適時安打攻下全場唯一的1分。而37歲老將高德施密特（Paul Goldschmidt）單場3安猛打賞。洋基終結者威佛（Luke Weaver）後援1局賞2次三振無失分，收本季第2次救援成功。

洋基明星左投羅冬。（美聯社）洋基明星左投羅冬。（美聯社）

光芒右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）主投5.2局失1分，吞本季首敗。光芒打線全場只有3支安打。光芒吞敗後，目前以8勝12敗居美聯東區墊底。

光芒此戰也出現跑壘失誤，光芒打者阿蘭達（Jonathan Aranda）在第7局敲二壘安打，卻想往三壘衝，遭到觸殺出局。

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