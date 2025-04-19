MLB》ERA不到1！山本由伸7局10K、連21局0自責分 道奇收4連勝

道奇日籍投手山本由伸。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雖然道奇日本巨星大谷翔平今天請陪產假缺陣，道奇日籍右投山本由伸今天交出7局無失分好投、飆出追平生涯單場最多的10次三振，韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）敲陽春彈，道奇最後以3比0擊敗遊騎兵，道奇收下4連勝。

艾德曼首局就砲轟遊騎兵兩屆塞揚名投德葛隆（Jacob deGrom），為道奇取得1比0的領先。艾德曼以7轟與費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國家聯盟最多。

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山本由伸前2局就賞5次三振，第3局山本遇到危機，2出局後，連續被敲遊騎兵強打西米恩（Marcus Semien）敲一壘安、席格（Corey Seager）擊出二壘安打，讓遊騎兵攻佔二、三壘，山本只用1球讓遊騎兵打者佩德森（Joc Pederson）敲滾地球出局，化解失分危機。

艾德曼。（法新社）

山本由伸在第4局2出局後，被遊騎兵打者哈里斯（Dustin Harris）敲二壘安打，山本及時三振柏格（Jake Burger）解危。山本由伸第5局、第6局都讓對手3上3下，第7局1出局後，哈里斯敲出一壘安打，山本由伸三振柏格，這時哈里斯嘗試盜二壘被道奇捕手史密斯（ Will Smith）阻殺出局，形成另類3上3下，完成投球工作。

道奇球星T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）第9局敲適時安拿1分、史密斯敲高飛犧牲打追加1分保險分。道奇最後完封對手，收下4連勝。

總計山本由伸主投7局是本季最長，共用102球，被敲5安，飆出10次三振、沒有丟保送，收下本季第3勝，賽後防禦率降至0.93。

山本由伸從美國時間3月28日面對老虎之戰的第4局起，連續21局沒有自責分。山本在美國時間4月4日面對費城人交出6局失1分的表現，但這1分為非自責分。

道奇終結者史考特（Tanner Scott）後援1局被敲2安無失分，收下本季第7次救援成功。

德葛隆主投7局被敲3安包含1轟，失掉1分，賞7次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至3.32，吞本季首敗。

Yamamoto gets through 7 shutout with a strike 'em out throw 'em out double play and his 10th strikeout. pic.twitter.com/mocmAgeeqo — Chad Moriyama （@ChadMoriyama） April 19, 2025

德葛隆。（美聯社）

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