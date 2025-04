MLB》ERA不到1！山本由伸7局10K、連21局0自責分 道奇收4連勝

道奇日籍投手山本由伸。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕雖然道奇日本巨星大谷翔平今天請陪產假缺陣,道奇日籍右投山本由伸今天交出7局無失分好投、飆出追平生涯單場最多的10次三振,韓裔工具人艾德曼(Tommy Edman)敲陽春彈,道奇最後以3比0擊敗遊騎兵,道奇收下4連勝。

艾德曼首局就砲轟遊騎兵兩屆塞揚名投德葛隆(Jacob deGrom),為道奇取得1比0的領先。艾德曼以7轟與費城人強打史瓦伯(Kyle Schwarber)並列國家聯盟最多。

山本由伸前2局就賞5次三振,第3局山本遇到危機,2出局後,連續被敲遊騎兵強打西米恩(Marcus Semien)敲一壘安、席格(Corey Seager)擊出二壘安打,讓遊騎兵攻佔二、三壘,山本只用1球讓遊騎兵打者佩德森(Joc Pederson)敲滾地球出局,化解失分危機。

艾德曼。(法新社)

山本由伸在第4局2出局後,被遊騎兵打者哈里斯(Dustin Harris)敲二壘安打,山本及時三振柏格(Jake Burger)解危。山本由伸第5局、第6局都讓對手3上3下,第7局1出局後,哈里斯敲出一壘安打,山本由伸三振柏格,這時哈里斯嘗試盜二壘被道奇捕手史密斯( Will Smith)阻殺出局,形成另類3上3下,完成投球工作。

道奇球星T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)第9局敲適時安拿1分、史密斯敲高飛犧牲打追加1分保險分。道奇最後完封對手,收下4連勝。

總計山本由伸主投7局是本季最長,共用102球,被敲5安,飆出10次三振、沒有丟保送,收下本季第3勝,賽後防禦率降至0.93。

山本由伸從美國時間3月28日面對老虎之戰的第4局起,連續21局沒有自責分。山本在美國時間4月4日面對費城人交出6局失1分的表現,但這1分為非自責分。

道奇終結者史考特(Tanner Scott)後援1局被敲2安無失分,收下本季第7次救援成功。

德葛隆主投7局被敲3安包含1轟,失掉1分,賞7次三振、丟1次保送,賽後防禦率降至3.32,吞本季首敗。

Yamamoto gets through 7 shutout with a strike 'em out throw 'em out double play and his 10th strikeout. pic.twitter.com/mocmAgeeqo