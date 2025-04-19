NBA附加賽》史上第一隊！「英雄哥」轟30分率熱火淘汰老鷹進季後賽寫歷史

熱火赫爾羅。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕熱火今在附加賽交手老鷹，靠「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）砍進30分領軍，以123：114擋住老鷹反撲，順利晉級季後賽，將在首輪對決東部例行賽龍頭騎士，也成為史上第一支在例行賽排名第10名還能挺進季後賽的球隊。

例行賽以第8名作收的老鷹在附加賽首戰不敵魔術，無緣直接晉級，今對決下剋上淘汰公牛的熱火，兩隊例行賽交手4次各拿2勝平分秋色，且勝利都是在自家主場拿下，不過今踢館的邁阿密大軍來勢洶洶，開賽就拉出10：0的攻勢，打完首節取得33：24的優勢。

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老鷹在次節提升防守強度，且由尼恩（Georges Niang）從替補挹注13分，不過打完上半場仍陷入53：62落後，熱火前兩節團隊命中率達53.5%，最多領先17分，艾德巴約（Bam Adebayo）拿下全隊最高13分。

熱火赫爾羅（右）。（法新社）



老鷹易籃後緊咬比分，末節倒數8分9秒靠曼恩（Terance Mann）得手追到88：88，接著T.楊恩（Trae Young）外線破網幫助老鷹此役首度取得領先，老鷹隨後一度將領先擴大至6分差，不過赫爾羅（Tyler Herro）此時再度跳出來幫助熱火要回領先，兩隊隨後你來我往，赫爾羅在球隊105：104領先時，兩罰僅1中，讓比賽增添更多懸念。

老鷹在倒數6.1秒在104：106落後時，T.楊恩在籃下晃開威金斯（Andrew Wiggins）的防守上籃得手，雙方在1.3秒來到106：106平手，威金斯操刀熱火最後一擊未能破網，雙方加班再戰。

熱火延長賽靠赫爾羅、米契爾（Davion Mitchell）頻在放冷箭，米契爾延長賽攻防兩端都有優異表現，飆進3顆三分彈、包括倒數24秒直接宣判老鷹死刑的三分球，終場以9分差拿下勝利。

赫爾羅今轟5記三分彈貢獻全場最高30分、另有8籃板、7助攻，威金斯挹注20分、8籃板、8助攻，艾德巴約（Bam Adebayo）17分、11籃板，在延長賽扮演致勝功臣的米契爾板凳出發挹注16分。

弭平17分落後的老鷹反撲功虧一簣只能提前放暑假，T.楊恩29分、11助攻，奧康古（Onyeka Okongwu）28分、12籃板，尼恩板凳出發20分作收。

老鷹T.楊恩。（路透）

熱火赫爾羅。（法新社）

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