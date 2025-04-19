MiLB》鄭宗哲回3A首戰繳猛打賞 莊陳仲敖2A失5分吞本季第3敗

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊旅美好手鄭宗哲日前被球隊降至小聯盟3A，今天是他重回3A首戰，就交出3安猛打賞。另一名運動家2A台灣旅美投手莊陳仲敖，今天主投5局失5分，吞本季第3敗。

海盜3A今與老虎3A之戰，鄭宗哲擔任第9棒游擊手，4打數敲3安都是一壘安打，吞1次三振，另有1次盜壘成功、也有1次盜壘失敗。海盜3A最後以5比4贏球。

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鄭宗哲本季在3A出賽6場，共18打數敲4安，打擊率2成22，整體攻擊指數為0.485。鄭宗哲今年在大聯盟出賽3場，合計7支0、吞3次三振，大聯盟首安尚未開張。

莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）

運動家2A今天與太空人2A之戰，莊陳仲敖與台灣旅美捕手林家正搭配，首局莊陳仲敖讓對手3上3下，第2局對手敲三分砲掉分。莊陳仲敖第3局2出局後，莊陳仲敖被敲3安、外加丟1次觸身球，單局再失2分。莊陳仲敖第4局至第5局都讓對手3上3下，完成投球工作。

總計莊陳仲敖先發5局用88球，被敲7安包含1轟，失掉5分，賞8次三振、丟1次保送，吞本季第3敗，賽後防禦率為8.79。運動家2A最後以1比5輸球。

林家正今擔任第9棒捕手，全場3支0，本季出賽5場合計16打數僅1安，打擊率僅0.063。

林家正。（資料照，法新社）

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