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MLB》林多敲身穿大都會球衣的首發再見轟 同時達成生涯250轟

2025/04/19 11:58

大都會球星林多敲再見轟。（美聯社）大都會球星林多敲再見轟。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會球星林多（Francisco Lindor）今天在第9局轟出再見陽春砲，幫助大都會在主場以5比4擊敗紅雀。大都會收下2連勝，目前以13勝9敗居國家聯盟東區龍頭。

紅雀帕赫斯（Pedro Pagés）在第2局敲適時安為球隊先馳得點，第4局紅雀沃克（Jordan Walker）敲適時安再拿1分。大都會5局下靠泰勒（Tyrone Taylor）的關鍵三壘安打、以及明星強打索托（Juan Soto ）適時安，單局拿2分追平比數。

第6局紅雀球星艾倫納多（Nolan Arenado）敲安攻進1分，但6局下大都會文托斯（Mark Vientos）敲陽春砲追平。8局下托倫斯（Luis Torrens）敲關鍵二壘安打攻進超前1分，但9局上紅雀多諾文（Brendan Donovan）敲陽春彈追平。

前4次打擊沒有建樹的林多，他在9局下逮中紅雀右投費南德茲（Ryan Fernandez）一顆卡特球，轟出右外野再見全壘打，幫助大都會贏得比賽。這也是林多身穿大都會球衣後，首次擊出再見轟，同時也是大聯盟生涯第250轟。

大都會先發投手皮特森（David Peterson）主投5.1局失3分無關勝敗。35歲老將布拉佐班（Huascar Brazobán）後援1局失1分，雖然出現本季首次砸鍋，仍幸運摘本季首勝。

紅雀右投麥克拉斯（Miles Mikolas）主投4.2局失2分無關勝敗，費南德茲被敲再見轟、吞本季第2敗。紅雀目前以9勝11敗居國家聯盟中區第四。

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