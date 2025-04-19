MLB》以為是界外球沒跑竟成再見雙殺 遊騎兵榮格未跑壘讓道奇教頭很訝異

遊騎兵隊三壘手榮格敲再見雙殺。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今天在主場迎戰道奇，9局下遊騎兵有著1出局一、二壘有人的大好得分機會，但遊騎兵隊三壘手榮格（Josh Jung）敲三壘邊線滾地球，以為是界外球沒有跑壘，最後形成「再見雙殺」，讓遊騎兵以0比3吞敗。

9局下道奇推出終結者史考特（Tanner Scott），遊騎兵先後敲2支安打，1出局攻占一、二壘，榮格敲出三壘邊線的滾地球，他以為是界外球，所以沒有跑壘，但道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）接到球後仍完成雙殺守備，三壘審馬赫利（Nick Mahrley）也判定是界內球，因此遊騎兵最後以再見雙殺吞下敗仗。

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「我站在那裡看，所以我以為是界外球。」榮格賽後受訪表示，「我猜這球擊中什麼東西，他們認為這球彈回來是界內球，我不知道。我猜你只能接受這個結果。」

遊騎兵隊三壘手榮格敲再見雙殺。（美聯社）

遊騎兵總教練波契（Bruce Bochy）賽後與裁判們爭論，但界內、界外球無法挑戰，因此遊騎兵最後輸球。波契賽後表示，「我只想確認他（裁判）也有看到那球...球是界外球，這球打中什麼東西彈了回來，我們無法判斷這球是否越過壘包，但這正是決定球是界內還是界外的關鍵。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，他對榮格沒有跑壘感到震驚，「我很欣賞馬恩西處理這球的方式，這不是裁判的問題，這球一開始是界外球，後來彈了回來，裁判們判對了。幸運的是，我們為Tanner節省一些球，並贏得比賽。」

How did this baseball swerve back into fair territory?



Tough final out in the low-scoring Dodgers-Rangers series opener. pic.twitter.com/5uphwx1Yk2 — Victory+ （@victoryplustv） April 19, 2025

遊騎兵隊三壘手榮格敲再見雙殺。（美聯社）

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