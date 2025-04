MLB》以為是界外球沒跑竟成再見雙殺 遊騎兵榮格未跑壘讓道奇教頭很訝異

遊騎兵隊三壘手榮格敲再見雙殺。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵今天在主場迎戰道奇,9局下遊騎兵有著1出局一、二壘有人的大好得分機會,但遊騎兵隊三壘手榮格(Josh Jung)敲三壘邊線滾地球,以為是界外球沒有跑壘,最後形成「再見雙殺」,讓遊騎兵以0比3吞敗。

9局下道奇推出終結者史考特(Tanner Scott),遊騎兵先後敲2支安打,1出局攻占一、二壘,榮格敲出三壘邊線的滾地球,他以為是界外球,所以沒有跑壘,但道奇三壘手馬恩西(Max Muncy)接到球後仍完成雙殺守備,三壘審馬赫利(Nick Mahrley)也判定是界內球,因此遊騎兵最後以再見雙殺吞下敗仗。

請繼續往下閱讀...

「我站在那裡看,所以我以為是界外球。」榮格賽後受訪表示,「我猜這球擊中什麼東西,他們認為這球彈回來是界內球,我不知道。我猜你只能接受這個結果。」

遊騎兵隊三壘手榮格敲再見雙殺。(美聯社)

遊騎兵總教練波契(Bruce Bochy)賽後與裁判們爭論,但界內、界外球無法挑戰,因此遊騎兵最後輸球。波契賽後表示,「我只想確認他(裁判)也有看到那球...球是界外球,這球打中什麼東西彈了回來,我們無法判斷這球是否越過壘包,但這正是決定球是界內還是界外的關鍵。」

道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,他對榮格沒有跑壘感到震驚,「我很欣賞馬恩西處理這球的方式,這不是裁判的問題,這球一開始是界外球,後來彈了回來,裁判們判對了。幸運的是,我們為Tanner節省一些球,並贏得比賽。」

How did this baseball swerve back into fair territory?



Tough final out in the low-scoring Dodgers-Rangers series opener. pic.twitter.com/5uphwx1Yk2